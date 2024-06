Bielefeld bindet Hamburgs Oppermann nach Leihe

Leo Oppermann wird nicht wie ursprünglich vereinbart im Anschluss an seine einjährige Leihe zu Arminia Bielefeld nach Hamburg zurückkehren. Die Arminen haben sich mit dem HSV auf eine feste Verpflichtung des 22-jährigen Keepers geeinigt. In der abgelaufenen Saison sammelte Oppermann als Nummer zwei hinter Jonas Kersken einen Einsatz in der Liga und drei im Westfalenpokal. Zu Vertragsinhalten machten die Vereine keine Angabe.