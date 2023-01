Bielefeld: Bemühen um Corbeanu

Zuwachs in Gestalt eines kanadischen Nationalspielers steht möglicherweise bei Arminia bevor. Der Zweitligist bemüht sich um die Dienste eines offensiven Flügelspielers aus dem Nachwuchs der Wolverhampton Wanderers. Für die "Wolves" spielte dieser auch bereits einige Minuten in der Premier League.

Seine Karriere glich - passend zum Namen seines derzeitigen Klubs - in den vergangenen Jahren ein wenig der eines Wandervogels. Nun könnte Theo Corbeanu zumindest vorübergehend bei Arminia Bielefeld landen. Entsprechende Meldungen aus Kanada, der Heimat des 20-jährigen Spielers mit rumänischen Wurzeln, decken sich mit kicker-Informationen. Demnach bemüht sich der aktuelle Drittletzte der 2. Bundesliga um ein Leihgeschäft mit dem auf beiden Flügeln einsetzbaren Offensivspieler des Premier-League-16. Wolverhampton Wanderers. Die Verhandlungen befanden sich zur Wochenmitte allerdings zunächst noch im Anfangsstadium.

Wandervogel in England

Corbeanu, der von derselben Agentur vertreten wird wie der ehemalige Bielefelder Rechtsaußen Ritsu Doan (jetzt Freiburg), kehrte erst Anfang dieses Jahres von einem Leihgeschäft mit dem FC Blackpool nach Wolverhampton zurück. Bei dem Zweitligisten hatte er wegen einer Fußblessur seit November nicht mehr mitwirken können. Aus dem Nachwuchs des FC Toronto hervorgegangen, gelang dem 1,88-Meter-Mann mit 16 Jahren bereits der Sprung über den "großen Teich", wo er seine Ausbildung in England fortsetzte. Sein erstes und bisher einziges Spiel in der Premier League bestritt Corbeanu für die "Wolves" am 16. Mai 2021 per Einwechslung in der 82. Minute beim 0:2 bei Tottenham Hotspur. Im Anschluss verlieh ihn Wolverhampton, wo sein Vertrag noch bis 2026 läuft, zunächst in der Saison 2021/22 für jeweils ein halbes Jahr an die Drittligisten Sheffield Wednesday und Milton Keynes Dons, schließlich weiter nach Blackpool.

Als Jugendlicher war Corbeanu noch für die Juniorenauswahlen Rumäniens angetreten, später entschied er sich für die A-Nationalmannschaft Kanadas, für die er in sieben Spielen zwei Tore erzielte und zuletzt bei der Qualifikation zur WM 2022 zum Einsatz kam. In Bielefeld könnte er beispielsweise die Konkurrenzsituation auf der rechten Offensivseite, wo sich der Österreicher Christian Gebauer bislang nicht nachhaltig durchsetzen konnte, beleben.