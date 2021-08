Bielefeld: Bei Wunschspieler Hack mischt auch der FCA mit

Bewegt sich das Spielerkarussell in Bielefeld in diesen Tagen? In Nürnberg stieß Arminia auf einen "alten Bekannten", der im Mittelfeld den Kaderplatz von Marcel Hartel übernehmen könnte: Robin Hack. Doch auch Bundesliga-Konkurrenten buhlen um den 22-Jährigen.

Seine Einsatzzahlen waren im vergangenen Jahr so überschaubar wie es nun die Perspektive für die kommende Saison ist: Marcel Hartel scheint in Bielefeld nicht wirklich mehr eine große Rolle spielen zu können, stattdessen winkt ihm aber in jener Liga, in der er schon bei Union Berlin und Arminia als "Aufstiegsheld" überzeugte, eine neue Chance: Der kicker hat verlässliche Hinweise, dass sich der FC St. Pauli um die Dienste des 25-Jährigen, dessen Vertrag in Bielefeld 2022 ausläuft, bemüht. Detailfragen finanzieller Art sind allerdings noch zu klären. Die Hamburger suchen nach einer Verstärkung für das offensive Mittelfeld, nachdem dort Lukas Daschner langfristig und womöglich auch Daniel-Kofyi Kyereh mit einer leichteren Blessur ausfallen.

"Man merkt, dass an der einen oder anderen Stelle Bewegung in den Transfermarkt kommt", hatte Bielefelds Sportchef Samir Arabi am Donnerstag allgemein zum aktuellen Spielerkarussell angemerkt. Hartels Platz im Kader der Ostwestfalen könnte Robin Hack einnehmen. Über ein Interesse an dem 22-Jährigen hatte zuerst die Bild-Zeitung berichtet.

Arabi: "Hack ist ein interessanter, junger, entwicklungsfähiger Spieler"

Hack wäre gleich im doppelten Sinne ein "alter Bekannter" in Bielefeld: Bereits in der vergangenen Saison hatte der damalige Aufsteiger sich intensiv mit dem Akteur beschäftigt. Jetzt gilt der seit März amtierende Trainer Frank Kramer als zusätzlicher Faktor: Unter dem Coach spielte Hack einst in den Junioren-Nationalmannschaften des DFB. "Robin Hack ist ein interessanter, junger, entwicklungsfähiger Spieler. Fakt ist aber, dass am Samstag weder er noch irgendein anderer neuer Spieler überraschend im Kader für unser Pokalspiel in Bayreuth stehen wird", so Arabi, der für nächste Woche Neuigkeiten ankündigte und sich aktuell dem Vernehmen nach mit Nürnberg über eine Ablösesumme jenseits der Eine-Million-Schwelle für seinen Wunschspieler auseinandersetzen müsste.

Neben Gladbach buhlt auch Augsburg um Hack

Und: Arminia ist in der Angelegenheit nicht allein unterwegs. Neben dem bereits kolportierten Interesse von Borussia Mönchengladbach buhlt offenbar auch der FC Augsburg um den in der Offensive vielseitig einsetzbaren, einst in Hoffenheim ausgebildeten Rechtsfuß.