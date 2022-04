Bielefeld: Arminias "Lederhosen-Auszieher"

Es beginnt vor über 50 Jahren - mit einem 1:0-Sieg. Meistens hatte der Underdog Arminia danach das Nachsehen gegen die großen Bayern. Viermal jedoch verließen diese auch geschlagen die "Alm". Und wahrlich Historisches passierte einst im Olympiastadion.

In allen 19 Bielefelder Bundesliga-Jahren gehörte der FC Bayern zu den Gegnern. Arminia verlor zwei Drittel ihrer Heimspiele gegen die Münchner, die an diesem Ostersonntag erneut in Ostwestfalen auftreten. Zweimal trennten sich die beiden Teams dort unentschieden, viermal verließen die Gäste geschlagen das Stadion, das bis 2004 "Alm" hieß. Wer zog den Bayern dort sprichwörtlich die Lederhosen aus? Ein Rückblick.

3. Oktober 1970. Es beginnt mit einem 1:0-Sieg. 26 500 Zuschauer sind vor über 50 Jahren Zeugen, als der forsche Aufsteiger Arminia den Tabellenzweiten empfängt. "Als wir unsere Nervosität abgelegt hatten, lief alles wie gewünscht", kommentiert Bielefelds Coach Egon Piechaczek nach Spielschluss den - so der kicker seinerzeit - bis dahin größten Triumph der Vereinsgeschichte, den Arminias Uli Braun nach einer Stunde per Schuss mit dem "falschen" linken Fuß gegen Sepp Maier sichert. Franz Beckenbauer, Georg Schwarzenbeck und Uli Hoeneß sind machtlos. Auch die Einwechslung des jungen Paul Breitner durch Bayern-Trainer Udo Lattek hilft nichts mehr.

12. März 1997. Die Konstellation ist die wie über 26 Jahre zuvor: Arminia ist wieder einmal Aufsteiger, die Bayern sind Zweiter. Und die Helmer, Basler, Matthäus, Klinsmann und Co. erleben einen empfindlichen Rückschlag im Titelrennen mit Dortmund. Die Helden stehen im Team von Bielefelds "Jahrhundertcoach" Ernst Middendorp: Uli Stein im Arminia-Tor bewahrt seine "weiße Weste", sein Gegenüber Oliver Kahn dagegen muss einen Doppelpack des damaligen Bielefelder Top-Stürmers Stefan Kuntz schlucken. 2:0! Die meisten der 22 512 Zuschauer im ausverkauften Stadion sind begeistert. Am Ende der Saison bleibt Arminia drin und die Bayern werden mit Giovanni Trapattoni Meister - unter anderem auch, weil der BVB später ebenfalls noch mit 0:2 in Bielefeld verliert.

Kampers Freistoß beschert den letzten Heimsieg gegen die Münchner

13. Februar 2005. Diesmal kommen die Bayern als Tabellenführer und werden im Mai darauf auch überlegen Deutscher Meister. In Bielefeld aber lassen sie Federn. Massimilian Porcello und Delron Buckley bringen Arminia auf die Siegesstraße. Als Bayerns Lucio verkürzt, macht erneut Buckley alles klar - 3:1, der Rest ist Jubel.

16. September 2006. 26 601 Fans sind dabei, als die Gastgeber vor über 15 Jahren letztmals zu Hause triumphieren. Trainer Thomas von Heesen sieht zunächst den Führungstreffer der von Felix Magath gecoachten Gäste durch Mark van Bommel, Arminia-Torjäger Artur Wichniarek egalisiert noch vor der Pause. Per fulminantem Freistoß zum 2:1, aus 22 Metern gegen den machtlosen Oliver Kahn, sichert schließlich Jonas Kamper sechs Minuten vor dem Ende drei Punkte für Bielefeld. "We have to fight weiter" - mit seinem "Denglisch"-Spruch wird der Däne zu einer wichtigen Figur in der zweiten langen Bielefelder Bundesligazeit von 2004 bis 2009.

Es ist der vorerst letzte Sieg über den FC Bayern für die Arminen, denen auswärts unterdessen zuvor einmal wahrlich Historisches gelungen war: Am 10. März 1979 gewinnt das Team im Olympiastadion sensationell mit 4:0. "Das waren Fußballgrüße aus Bielefeld", jubelt hinterher Trainer Otto Rehhagel, steigt jedoch am Schluss mit Arminia ab.