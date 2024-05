Bielefeld an Felix interessiert

Arminia Bielefeld hat in der Defensive bereits wegweisende Personalentscheidungen getroffen und die Verträge von Louis Oppie (22), Maximilian Großer (22) sowie Leon Schneider (23) verlängert. Zusätzlich wird Joel Felix als externer Neuzugang gehandelt. Der 26-jährige Innenverteidiger sammelte in der Saison 2023/24 26 Einsätze für den dänischen Pokalsieger Silkeborg IF und wäre ablösefrei zu haben.