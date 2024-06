Bickerstaff soll neuer Pistons-Coach werden

Die Detroit Pistons haben US-Medienberichten zufolge einen neuen Head Coach gefunden. De ehemalige Cavs-Coach J.B. Bickerstaff soll demnach das junge Team übernehmen.

Viereinhalb Jahre war J.B. Bickerstaff bei den Cleveland Cavaliers angestellt, er führte die Cavs in den vergangenen beiden Saisons immerhin in die Playoffs. Dennoch endete seine Amtszeit als Head Coach der Cavs vor wenigen Wochen, nachdem Cleveland in der zweiten Playoff-Runde am späteren Champion aus Boston scheiterte (1-4). Nun hat er schon wieder einen neuen Arbeitgeber gefunden.

Nach Informationen von ESPN wird der 45-Jährige der neue Head Coach der Detroit Pistons und damit Nachfolger von Monty Williams, der nach nur einem Jahr im Amt entlassen wurde. Damit ist die personelle Umstrukturierung bei den Pistons erst einmal abgeschlossen. Als neuer Teampräsident ist seit diesem Sommer Trajan Langdon in der Verantwortung.

Die Pistons kommen aus der schlechtesten Saison ihrer Franchise-Geschichte, in der vergangenen Spielzeit gewann das Team aus der Motor City gerade einmal 14 der 82 Spiele. Die schlechteste Bilanz in der NBA führte aber dennoch nur zum fünften Pick im Draft.

Pistons-Zukunft besteht aus Holland, Cunningham & Co.

Mit diesem wählten die Pistons Forward Ron Holland, der gemeinsam mit Cade Cunningham - Nummer-1-Pick von 2021 -, Jaden Ivey, Ausar Thompson und Jalen Duren Detroit wieder in eine rosige Zukunft führen soll. Mit Bickerstaff als neuem Head Coach an der Seitenlinie.

Für Bickerstaff ist es die vierte Station als Head Coach in der NBA. Vor den Cavs war er auch noch bei den Memphis Grizzlies und Houston Rockets als Hauptverantwortlicher auf der Bank tätig. Seine Bilanz beträgt insgesamt 255-290, was einer Siegquote von 46,8 Prozent entspricht. In den Playoffs steht er bei sieben Siegen und 15 Niederlagen.