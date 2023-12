Bicakcic genießt mit Eintracht die "Momentaufnahme"

Nach neun Punkten aus fünf Spielen mit dem neuen Trainer Daniel Scherning schaffte Braunschweig im Zweitliga-Abstiegskampf den Anschluss. Für den erfahrenen Verteidiger Ermin Bicakcic ist der Aufschwung erklärbar.

Fast wären Trainer, Team und ein Großteil der Fans im Stadion noch in Schockstarre verfallen - doch der vermeintliche 2:2-Ausgleich des Lauterers Ache in der vierten Minute der Nachspielzeit hielt der Prüfung durch den VAR nicht stand. Abseits, Abpfiff und Jubel auf Braunschweiger Seite über den dritten Sieg im fünften Spiel mit dem neuen Trainer Daniel Scherning war die Folge.

Neun Punkte, die das Team nun mit dem 40-Jährigen holte, sind kein Zufall für Ermin Bicakcic. "Vor allem bedeutet es, dass man jetzt eine klare Entwicklung sieht über die ganze Spiele", freute sich der routinierte Verteidiger. "Man sieht auch, wie viel Potenzial in der Mannschaft steckt. Wir haben uns einfach selbst belohnt für den Aufwand, den wir in den letzten Spielen betrieben haben. Es war ein hochverdienter Sieg, den wir uns erkämpft haben."

Dem neuen Coach ist es offenbar gelungen, auch mental einen neuen Geist bei den Niedersachsen einzuhauchen. "Der Kopf spielt natürlich eine ganz extreme Rolle", so Bicakcic. "Der Kader ist der gleiche - und dann reißt du gegen Kaiserslautern so ein Ding ab. Ich meine, da sieht man einfach, wie viel mental und der Kopf einfach mitspielt. Und ja, es war wichtig, das Momentum auf unsere Seite zu ziehen, das haben wir erfolgreich gestaltet."

"Durchatmen, durchpusten"

Der 33-Jährige weiß freilich auch, dass der hochemotionale Erfolg gegen den 1. FCK nur ein Zwischenschritt auf dem weiteren Weg nach oben sein kann - nach wie vor belegt Eintracht schließlich Abstiegsplatz 17, aber wieder mit Anschluss und Tuchfühlung zu den darüber platzierten Konkurrenten. Bicakcic: "Das ist jetzt die Momentaufnahme, die genießen wir absolut, das haben wir uns verdient. Jetzt haben wir ein paar Tage, um durchzuatmen, durchzupusten, zu regenerieren. Aber wir wissen ganz genau, wenn es dann wieder losgeht im Januar, dass wir noch einiges vor uns haben, noch harte Arbeit da erfolgen muss und der Weg noch lang und steinig ist."

Newcomer machen Mut

Selbstvertrauen bescheren nicht nur die jüngsten Triumphe in Wiesbaden (3:1) und nun gegen Lautern, sondern - im Verbund mit der Mannschaft - auch die Auftritte jener Spieler, die bislang in Braunschweig noch nicht so sehr im Rampenlicht standen. "Rayan Philippe hat getroffen und eine Vorlage gegeben, Johan Gomez hat getroffen, Florian Krüger kommt immer mehr, Robert Ivanov auch", zählt Bicakcic, der selbst gerade erst nach seinem Intermezzo in Hoffenheim an die alte Wirkungsstätte zurückgekehrt ist, die Newcomer auf und freut sich für die Kollegen: "Die haben ein bisschen Anlauf gebraucht in Braunschweig. Stark macht sie, dass wir uns als Mannschaft natürlich gegenseitig natürlich pushen, hochziehen und die Jungs auch genau wissen, dass es im Fußball dann einfach schnell gehen kann."

Wir müssen wirklich immer an unsere Grenzen gehen. Ermin Bicakcic

Für das neue Jahr gilt es, die positive Weichenstellung zu nutzen und die eingeschlagene Richtung beizubehalten, fordert Bicakic. Und weiter: "Man sieht, was für ein Potenzial da in der Mannschaft drinsteckt, aber man sieht auch, dass wir kein Stück nachgelassen dürfen. Wir müssen da wirklich immer an unsere Grenzen gehen, von Spiel zu Spiel. Nur so können wir erfolgreich sein."