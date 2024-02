Biathlon-WM 2024: Alle Entscheidungen, Zeitplan und Übertragung

Der Höhepunkt der Biathlon-Saison 2023/24 ist die Weltmeisterschaften in Nove Mesto. Fragen und Antworten zu den Titelkämpfen in Tschechien.

Hier in der Vysocina-Arena findet im Februar vor vollem Haus die Biathlon-Weltmeisterschaft statt. IMAGO/CTK Photo

Wann findet die Biathlon-WM 2024 statt?

Die 54. Biathlon-Weltmeisterschaft wird vom 7. bis 18. Februar 2024 in Nove Mesto in Tschechien ausgetragen. Die Stadt ist im Biathlon dabei durchaus WM-erprobt, schon 2013 fand dort eine Weltmeisterschaft im Biathlon statt. Im vergangenen Jahr gab es aus deutscher Sicht eine Heim-WM in Oberhof.

Wie sieht der Zeitplan der Biathlon-WM 2024 aus?

Mittwoch, 7.2. (17.20 Uhr): Mixed-Staffel - Frankreich

Freitag, 9.2. (17.20 Uhr): 7,5km Sprint Frauen - Julia Simon (Frankreich)

Samstag, 10.02. (17.05 Uhr): 10km Sprint Männer - Sturla Holm Laegreid (Norwegen)

Sonntag, 11.02. (14.30 Uhr): 10km Verfolgung Frauen - Julia Simon (Frankreich)

Sonntag, 11.02. (17.05 Uhr): 12,5km Verfolgung Männer - Johannes Thingnes Bö (Norwegen)

Dienstag, 13.02. (17.10 Uhr): 15km Einzel Frauen

Mittwoch, 14.02. (17.20 Uhr): 20km Einzel Männer

Donnerstag, 15.02. (18.00 Uhr): Single-Mixed-Staffel

Samstag, 17.02. (13.45 Uhr): 4x6km Staffel Frauen

Samstag, 17.02. (16.30 Uhr): 4x7,5km Staffel Männer

Sonntag, 18.02. (14.15 Uhr): 12,5km Massenstart Frauen

Sonntag, 18.02. (16.30 Uhr): 15km Massenstart Männer

Wo findet die Biathlon-WM 2024 statt?

Gelaufen und geschossen wird in Nove Mesto na Morave, einem bekannten Wintersport-Zentrum, dessen Stadion für die WM 2013 völlig neu gestaltet wurde und sein Weltcup-Debüt im Januar 2012 gegeben hat. 2008 und 2014 fanden außerdem die Biathlon-Europameisterschaften in der tschechischen Stadt statt. Ort des Geschehens ist die Vysocina-Arena, die auf einer Höhe von 620 Metern liegt. Für gewöhnlich sorgen die Zuschauer dort für eine heiße Atmosphäre bei niedrigen Temperaturen. Da Arena und Strecke gut beleuchtet werden können, werden die meisten der zwölf Rennen erst am späten Nachmittag ausgetragen, um auch der arbeitenden Bevölkerung die Chance zu geben, die Rennen sehen zu können.

Welche Deutschen gehen an den Start?

Insgesamt gehen sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern jeweils sechs Starter bei der Weltmeisterschaft ins Rennen. Die deutschen Starter im Überblick:

Frauen

Franziska Preuß (Haag)

Selina Grotian (Mittenwald)

Janina Hettich-Walz (Schönwald)

Johanna Puff (Bayrischzell)

Sophia Schneider (Oberteisendorf)

Vanessa Voigt (Rotterode)

Männer

Benedikt Doll (Breitnau)

Philipp Horn (Frankenhain)

Johannes Kühn (Reit im Winkl)

Philipp Nawrath (Nesselwang)

Roman Rees (Schauinsland)

Justus Strelow (Schmiedeberg)

Wo läuft die Biathlon-WM live in TV und Stream?

ARD und ZDF teilen sich die Wettkampftage; Eurosport zeigt das volle Programm. Zudem bieten alle drei Sender die Rennen im Livestream an. Es werden alle Wettkämpfe ausgestrahlt. Der Stream bei Eurosport ist kostenpflichtig. Unterwegs? Dann verfolgen Sie die Rennen im Liveticker bei kicker.