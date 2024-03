Biathlon Weltcup-Finale in Canmore: Alle Infos zur TV-Übertragung

Der Biathlon-Weltcup neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. Alle Infos zum Finale gibt es hier im Überblick.

Zum neunten und letzten Mal steht in dieser Saison ein Biathlon-Weltcup an. Das Finale findet vom 14. bis 17. März in der kanadischen Kleinstadt Canmore statt. 1988 fanden hier die Biathlon-Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele statt. Insgesamt besteht das verlängerte Final-Wochenende aus sechs Rennen. Während Lisa Vittozzi bereits am Donnerstag den Damensprint über 7,5 Kilometer für sich entschied, steht am Freitagabend der Herrensprint mit einer Distanz von 10 Kilometer an.

Am Samstag wartet dann jeweils die Verfolgung der Damen (10 km) und Herren (12,5 km). Die Massenstarts über 12,5 (Damen) und 15 Kilometer (Herren) komplettieren die Biathlon-Saison am Sonntagabend.

Die Termine in der Übersicht

Donnerstag, 14. März: Sprint der Damen über 7,5 Kilometer (17.40 Uhr)

Freitag, 15. März: Sprint der Herren über 10 Kilometer (17.40 Uhr)

Samstag, 16. März: Verfolgung der Damen über 10 Kilometer (18.10 Uhr)

Samstag, 16. März: Verfolgung der Herren über 12,5 Kilometer (22.10 Uhr)

Sonntag, 17. März: Massenstart der Damen über 12,5 Kilometer (18.10 Uhr)

Sonntag, 17. März: Massenstart der Herren über 15 Kilometer (22.20 Uhr)

Das Biathlon-Aufgebot des DSV

Während die deutsche Mannschaft der Damen mit Sophia Schneider, Vanessa Voigt, Janina Hettich-Walz, Johanna Puff, Selina Grotian und Julia Kink am Finale teilnimmt, reisen die Herren unverändert im Vergleich zum USA-Weltcup nach Kanada. Johannes Kühn, Philipp Nawrath, Philipp Horn, Justus Strelow, Roman Rees, Danilo Riethmüller und Benedikt Doll vertreten Deutschland.

Im Finale werden neben den Gesamtwertungen auch die Disziplinwertungen entschieden. Die Gelben Trikots tragen bei den Damen Ingrid Landmark Tandrevold, bei den Männern Johannes Thingnes Bö - beide kommen aus Norwegen.

Wo wird das Finale übertragen?

Sowohl das ZDF als auch Eurosport übertragen das Biathlon-Weltcup-Finale live aus Canmore, Kanada. Alternativ gibt es die Möglichkeit die Rennen per Livestream über die ZDFmediathek oder den kostenpflichtigen Anbieter discovery+ zu verfolgen.