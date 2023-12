Biathlon-Verfolgung: Samuelsson siegt - Nächstes Topergebnis für Nawrath

Beim Biathlon-Weltcup im schwedischen Östersund konnte Philipp Nawrath im Verfolger über 12,5 Kilometer seine Spitzenposition nicht ganz verteidigen, fuhr aber mit Platz zwei erneut ein Topergebnis ein und bleibt in Gelb. Es gewann Lokalmatador Sebastian Samuelsson.

Philipp Nawrath legte in der Loipe prima los. Mit einer starken Laufleistung und einem fehlerfreien Schießen baute er seinen Vorsprung auf seinen ersten Verfolger, Tarjei Bö, aus. Kurios: Dessen Bruder Johannes Thingnes, als 18. am Start, wollte zu früh los, merkte dies allerdings sofort und kehrte noch einmal um. Sein Fehlstart blieb für den Norweger ohne Konsequenzen, am Ende stand aber auch nur Platz 16 zu Buche.

Nawrath absolvierte auch das zweite Liegendschießen fehlerlos. Nunmehr ein norwegisches Trio - zu Bö gestellten sich Vebjörn Sörum und Vetle Sjastad Christiansen - sowie der Schwede Sebastian Samuelsson hetzten zunächst schon mit rund 40 Sekunden Rückstand hinter dem 30-Jährigen hinterher. Stehend streute Nawrath beim dritten Schießen einen Fehler ein und musste in die Strafrunde, die Verfolger machten Boden gut, der Vorsprung schrumpfte zusammen.

Samuelsson kommt immer näher - und zieht schließlich vorbei

Samuelsson machte Druck, Nawrath spürte den Atem des Skandinaviers, der immer dichter heranrückte und am Schießstand letztlich gleichauf war. Beide schossen jeweils eine Fahrkarte und mussten erneut in die Strafrunde, Bö konnte die Gunst der Stunde nicht nutzen und ließ ebenfalls eine Scheibe stehen.

Samuelsson übernahm schließlich die Spitze, angefeuert vom schwedischen Publikum setzte sich der Lokalmatador von Nawrath ab. Der Füssener sicherte sich mit 5,1 Sekunden Rückstand Platz zwei vor Christiansen (7,2 Sekunden) und wird sich damit das Trikot des Weltcup-Führenden auch in Hochfilzen überstreifen. "Das ist schon ein schönes Gefühl, wenn man an sich herunterschaut", kommentierte Nawrath im ZDF als Träger des Gelben Trikots. Drei Runden sei es gut gelungen, die Konzentration hochzuhalten, danach schwer gewesen: "Die Kälte hat viel Energie gezogen", so ein dennoch höchst zufriedener Nawrath.

Johannes Kühn landete auf Platz zehn (2 Strafrunden/+49,7 Sekunden), David Zobel (1/+1:36,0) kam als 16., Justus Strelow (2/+1:43,9) als 17. und Benedikt Doll (4/+1:54,4) als 19. ins Ziel. Roman Rees hatte einen Tag nach dem Verlust des Gelben Trikots mit Rang 56 im Sprint wegen "weiterhin bestehender moderater Infektzeichen" auf einen Start verzichtet. Mit dem schon zehnten Podestplatz in diesem Winter endet ein überragendes Wochenende für den DSV.