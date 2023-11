"Ersatzläufer nicht wirklich Ersatzläufer": Biathlon-Staffel läuft auf Platz 3

Beim Biathlon-Weltcup im schwedischen Östersund stand heute die Männer-Staffel auf dem Programm. Das DSV-Quartett kompensierte das Fehlen der erfolgreich in den Weltcup gestarteten Roman Rees und Julius Strelow prima und lief in der Staffel auch mit zwei Ersatzleuten hinter Norwegen und Frankreich auf Platz drei.

David Zobel als Start- und Johannes Kühn als Schlussläufer ersetzten die erkrankten Roman Rees und Justus Strelow (Infektsymptome), Philipp Nawrath an der zweiten Position und danach Benedikt Doll komplettierten das DSV-Quartett in der Staffel über 4 x 7,5 Kilometer in Östersund.

Das Liegendschießen lasse ich mir von Justus nochmal zeigen. David Zobel

Zobel übergab als Vierter an Nawrath und zeigte sich hinterher gegenüber dem "ZDF" grundsätzlich mit seiner Leistung zufrieden, auch wenn er am Schießstand gleich dreimal nachladen musste: "Das Liegendschießen lasse ich mir von Justus nochmal zeigen." Danach holte er aber auf, fuhr dank eines guten Skis "Schlangenlinien" durch das Feld und blieb beim Stehendschießen stabil.

Der 30-Jährige lieferte ein starkes Rennen und führte bald das Feld zusammen mit Tarjei Bö an und ließ sich von dem Norweger auch bei dessen Schlussspurt nicht abschütteln. Doll übernahm so als Zweiter und ging ins Duell mit Johannes Thingnes Bö. Unverändert gestaltete sich die Spitze nach dem Liegendschießen, Österreich hatte als zwischenzeitlicher Dritter schon fast 20 Sekunden Rückstand.

Johannes Thingnes Bö zieht davon

Der Dominator des letzten Weltcup-Winters verschärfte dann das Tempo, Doll konnte nicht folgen, nach fehlerfreiem zweiten Schießen des Norwegers vergrößerte sich der Vorsprung auf den Schwarzwälder, der sich aber gegenüber dem Rest des Feldes behauptete und Kühn als Zweiten auf die Schlusssequenz schickte.

Kühn muss in die Strafrunde

Während Vetle Sjastad Christiansen Norwegens souveränen Erfolg eintüten sollte, musste sich Kühn dahinter Fillon Maillet erwehren, der sich an den 32-Jährigen heransaugte. Beim Liegendschießen konnte der DSV-Athlet den Franzosen noch in Schach halten, beim Stehendschießen aber blieb Maillett fehlerfrei und zog davon, weil Kühn in die Strafrunde musste.

Zu Platz drei hinter Norwegen und Frankreich reichte es dennoch. Doll gestand, dass "beim Schießen noch Luft nach oben ist", lobte aber ausdrücklich Zobel und Kühn: "Unsere Ersatzläufer waren nicht wirklich Ersatzläufer."