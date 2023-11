Biathletinnen in Östersund kurzfristig ohne Schneider

Krankheitsbedingt kann Sophia Schneider am Mittwoch nicht an der deutschen Staffel teilnehmen, dafür springt Selina Grotian in die Bresche. Man wolle bei Schneider "kein Risiko" eingehen, hieß es von Seiten des DSV.

Am Mittwoch mit "Halsschmerzen und Infektsymptomatik" aufgewacht: Sophia Schneider muss in der Staffel passen. IMAGO/Bildbyran