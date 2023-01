Biathletin Sanfilippo tritt nach Nicht-Nominierung zurück - Wierer reagiert emotional

Ihr Ziel war es, sich beim Heim-Weltcup in Antholz für die WM in Oberhof zu qualifizieren. Weil der italienische Verband sie jedoch aus dem Kader strich, beendete Federica Sanfilippo mit sofortiger Wirkung ihre Biathlon-Karriere - sehr zum Ärger von Teamkollegin Dorothea Wierer.

Seit 2013 startete Sanfilippo im Biathlon-Weltcup, war über Jahre hinweg eine feste Größe im italienischen Team und landete mit der Staffel achtmal auf dem Treppchen. Weitere Podestplätze werden für die 32-Jährige jedoch nicht mehr hinzukommen: Kurz vor dem ersten Rennen beim Heim-Weltcup in Antholz beendete sie ihre Karriere.

Letzte Chance auf WM-Ticket bleibt verwehrt

So ganz freiwillig ist diese Entscheidung wohl nicht gefallen. Denn eigentlich war es Sanfilippos Ziel, vor heimischem Publikum noch einmal alles zu geben und sich bei der Generalprobe vor der WM in Oberhof in letzter Minute doch noch ein WM-Ticket zu ergattern. Doch bereits am vergangenen Wochenende in Ruhpolding wurde der gebürtigen Sterzingerin die Hoffnung darauf genommen. Wie sie im Interview mit "Fondo Italia" verriet, sei ihr nach einem 34. Platz im dortigen Einzel mitgeteilt worden, dass sie nicht im Aufgebot der italienischen Staffel stehe.

Als sie kurz darauf die Nachricht erhalten habe, dass sie auch nicht für die Heimrennen in Antholz nominiert werde, "wurde mir bewusst, dass ich keine Chance mehr haben werde, mich zu beweisen". Ihr Aus in der Biathlon-Welt war damit besiegelt, nach einer tränenreichen Nacht habe sie dem technischen Direktor Klaus Höllrigl ihre Entscheidung mitgeteilt.

Wierer zeigt kein Verständnis für die Entschiedung

Für Entsetzen hatte die Entscheidung bei Teamkollegin Dorothea Wierer gesorgt. Deren Leistungen in Ruhpolding sind im Laufe des Weltcups merklich abgesunken - auf einen vierten Platz im Einzel ließ sie sieben Fehler und Platz 23 im Massenstart folgen. Im Anschluss widmete sie ihrer Teamkollegin und Freundin, mit der sie gemeinsam vor 23 Jahren ihre Biathlon-Karriere begann, auf Instagram einen Abschiedspost. "Es ist nicht leicht für mich zu akzeptieren, was dir passiert ist", zeigte Wierer wenig Verständnis für die Entscheidung des Trainerstabs und fügte an: "Ich bin sehr verbittert und enttäuscht."

Ganz von der Wintersport-Bildfläche wird Sanfilippo nicht verschwinden. Die 32-Jährige kündigte im Interview auch an, künftig für das italienische Langlauf-Team an den Start gehen zu wollen. Bereits am kommenden Wochenende will sie im Sprint in Livigno debütieren.