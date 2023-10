Biathleten im Angriffsmodus: Nur Doll und Rees gesetzt

In gut fünf Wochen startet in Schweden die Biathlon-Saison. Nur zwei deutsche Männer können schon für die ersten Rennen planen, dahinter gibt es einen harten Kampf.

Nur Ex-Weltmeister Benedikt Doll und Roman Rees haben im deutschen Biathlon-Männerteam ihre Startplätze für den Weltcup-Auftakt in gut fünf Wochen sicher. Wie der neue Bundestrainer Uros Velepec bei der Einkleidung des Deutschen Skiverbands am Mittwoch in München sagte, kämpfen insgesamt noch sieben weitere Athleten um die verbleibenden vier Positionen für die ersten Rennen des Winters am letzten November-Wochenende im schwedischen Östersund. "Ein paar Männer haben ein bisschen einen Bonus vom letzten Jahr, aber letztes Jahr ist eben letztes Jahr", sagte Velepec.

Benannt werden soll das Weltcupteam nach internen Testwettkämpfen sowie einem abschließenden internationalen Vergleich im norwegischen Sjusjöen erst kurz vor dem Start der WM-Saison. Wer neben dem 33 Jahre alten Doll, der wohl nach diesem Winter seine Karriere beenden wird, und dem 30 Jahre alten Rees in Östersund dabei ist, kann aber auch schnell wieder aus der Mannschaft fliegen. "Wir wollen elastisch und dynamisch sein", sagte Velepec: "Wenn jemand in den ersten Weltcups nicht das Niveau hat, dann können wir schon wechseln. Wir wollen für niemand die Türe schließen."

Velepec will mehr Risiko

Der 56 Jahre alte Slowene Velepec geht nach dem Rücktritt des Thüringers Mark Kirchner im Frühjahr in seine erste Saison als deutscher Cheftrainer. "Wir hoffen, alle machen einen Schritt nach vorn", sagte er über seine Pläne und ergänzte mit Blick auf die starke Konkurrenz vor allem aus Norwegen: "Wir müssen mehr riskieren und schneller schießen, wir müssen alles zu 100 Prozent machen, sonst haben wir keine Chance."

Der Biathlon-Weltcup-Kalender im Überblick

Schneider und Rees starten auf Schalke

Derweil steht das erste der beiden deutschen Teams für den 20. "Biathlon auf Schalke". Bei der am 28. Dezember ausgetragenen World Team Challenge in Gelsenkirchen geht Rees zusammen mit Sophia Schneider in die Loipe. "Ich fühle mich geehrt, Deutschland beim Jubiläum zu vertreten", sagte der WM-Zehnte Rees.

Schneider hatte bereits 2017 beim Junioren-Wettkampf der World Team Challenge überzeugt. "Ich kann mich noch gut an mein erstes Rennen in der Veltins-Arena erinnern. Jetzt gehe ich als Team 1 für Deutschland an den Start und das auch noch beim Jubiläum", sagte die 26-Jährige, die im vergangenen Winter ihr Debüt im Weltcup gegeben hatte.

Das zweite deutsche Team soll in Kürze nominiert werden. Für den bislang letzten deutschen Sieg hatten 2016 Simon Schempp und Vanessa Hinz gesorgt.