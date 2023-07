Bialek: Per Leihe zu Kohfeldt

Am Montag startet der VfL Wolfsburg in die Vorbereitung. Nicht dabei sein wird der eigentliche Rückkehrer Bartosz Bialek. Der Stürmer, zuletzt an Vitesse Arnhem verliehen, spielt künftig bei Ex-VfL-Trainer Florian Kohfeldt.

Wenn Niko Kovac am Montag um 10 und 16 Uhr nach den am Wochenende absolvierten Leistungstests zu den ersten Trainingseinheiten bittet, werden einige Profis noch fehlen. Die U-21-Nationalspieler Kilian Fischer, Micky van de Ven, Aster Vranckx und Bartol Franjic werden am 14. Juli ebenso zurückerwartet wie die noch urlaubenden A-Nationalspieler Vaclav Cerny und Jakub Kaminski. Sie werden die Tests nachholen und dann mit der Mannschaft in einer Woche mitreisen ins Trainingslager nach Seefeld (Österreich). Gar nicht dabei sein wird hingegen Bartosz Bialek - der Stürmer steht unmittelbar vor einer Leihe zur KAS Eupen.

Bialek kehrt zurück und geht gleich wieder

Der Pole kehrt zurück und geht direkt wieder. Nach seinem Jahr bei Vitesse Arnhem in der Eredivisie (25 Spiele, 5 Treffer) wechselt Bialek zum Tabellen-15. der abgelaufenen Saison in der belgischen Jupiler Pro League und trifft dort auf alte Bekannte: Sein Ex-Coach Florian Kohfeldt hat in Eupen als Trainer angeheuert und auch den ehemaligen Wolfsburger Co-Trainer Vincent Heilmann mitgenommen. Offiziell läuft Bialeks Vertrag beim VfL nur noch bis 2024, offenbar griff aber eine Option zur automatischen Verlängerung. Nur so ist eine Leihe nach Eupen möglich.

Nach Wolfsburg war Bialek 2020 von Zaglebie Lubin gekommen, zurückgeworfen wurde der polnische U-21-Nationalspieler (zehn Einsätze, vier Tore) im April 2021 durch einen Kreuzbandriss. In 36 Spielen für den VfL erzielte der Mittelstürmer insgesamt zwei Treffer, seine Torpremiere feierte er im November 2020 beim 5:3-Heimsieg über Bremen. Werder-Trainer damals: Florian Kohfeldt, der Bialek anschließend in Wolfsburg wiedersah und ihn nun nach Belgien holt.