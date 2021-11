BHC verpflichtet deutschen Nationalspieler M'Bengue

Der Bergische HC hat für die Position im rechten Rückraum vorgesorgt: Im Sommer kommt Neu-Nationalspieler Djibril M'Bengue (29) vom FC Porto.

M'Bengue, der in der ersten Novemberwoche sein Debüt für die deutsche Nationalmannschaft feierte und dabei in den beiden Begegnungen gegen Portugal fünf Treffer erzielte, wechselt also in die Bundesliga. "Er hat mich überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat richtig gut gespielt", sagte Bundestrainer Alfred Gislason über den Linkshänder.

Auch beim BHC ist die Vorfreude groß auf den gebürtigen Schorndorfer: "Mit Djibril gewinnen wir einen wurfstarken Angreifer, der zudem über eine hohe Passsicherheit und ein gutes Auge verfügt", wird BHC-Geschäftsführer Jörg Föste zitiert: "Seine Deckungsqualität macht ihn zu einem kompletten Spieler." M'Bengue soll die Rolle von David Schmidt, den es zu Ligakonkurrent Frisch Auf Göppingen zieht, einnehmen.

M'Bengue, dessen Vertrag bis 30. Juni 2025 laufen wird, ist aktuell noch für den FC Porto aktiv, mit dem er 2019 und 2021 portugiesischer Meister wurde. 2019 erreichte der Neu-Nationalspieler mit seinem Team zudem das EHF-Pokal-Halbfinale. In der laufenden Champions-League-Saison belegt Porto nach Siegen über die SG Flensburg-Handewitt und Dinamo Bukarest - dazu ein Remis gegen Titelverteidiger FC Barcelona - den fünften Platz in Gruppe B.