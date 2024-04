BHC-Sportdirektor verteidigt Naji-Entlassung

Der Bergische HC hat unter dem neuen Trainer-Trio einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf gefeiert. Dennoch sorgt die Entlassung von Jamal Naji noch für Fragen, die Sportdirektor Fabian Gutbrod nun etwas aufgeklärt hat.

Die schwarze Serie ist beendet. Der Bergische HC hat mit dem 25:21-Erfolg beim HBW Balingen-Weilstetten die 12 Spiele andauernde Niederlagenserie beendet und sich im Abstiegskampf zurückgemeldet.

Dabei hat das neue Trainer-Trio Fabian Gutbrod, Arnor Thor Gunnarsson und Markus Pütz direkt einige Dinge geändert. "In den vergangenen zwei Trainingstagen war es die Aufgabe, den Spaß so schnell wie möglich wieder zurückzubringen und ein bisschen unbekümmerter an die Sache ranzugehen, obwohl die sportliche Situation prekär ist", schilderte Gutbrod in der Halbzeit bei Dyn.

"Haben Gefühl, dass es besser geht"

Dabei musste sich der sportliche Leiter in Personal-Union auch den Fragen stellen, warum Jamal Naji trotz eines Treuebekenntnis eine Woche zuvor nun doch entlassen worden ist.

"Wir haben das Gefühl gehabt, dass es besser geht, so Leid mir das auch auf persönlicher Ebene tut", erklärte er. Gleichzeitig meinte er, dass "es nicht überladen war, aber Fakt ist, dass wir 12 Spiele in Folge verloren haben. Dass da alles ein bisschen schwerer fällt, ist auch klar."

Doch viel mehr ins Detail gehen, wollte der BHC-Verantwortliche nicht. "Das ist nicht der Rahmen, um darüber zu sprechen", wiegelte er aber und wollte sich stattdessen wieder auf das Spiel fokussieren.