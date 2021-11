BGH-Urteil: Fanbündnis hofft auf klares Signal gegen Kollektivstrafen

Das Fanbündnis "Unsere Kurve" setzt große Hoffnung in ein für Donnerstag erwartetes Urteil des Bundesgerichtshofs im Rechtsstreit zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem DFB.

Wer ist zur Verantwortung zu ziehen, wenn im Stadion Pyrotechnik oder Böller gezündet werden? Mit dieser Frage befasst sich der BGH derzeit, die Antwort wird in Form eines Urteils am Donnerstag (8.30 Uhr) erwartet. Nach Ansicht des Fanbündnisses "Unsere Kurve", das sich seit Jahren für die Belange von Fußballanhängern einsetzt, könnte von der Entscheidung der Richter ein Signal ausgehen, "da dieses zu weitreichenden Reformen der DFB-Sportgerichtsbarkeit führen kann", wie es in einer Stellungnahme gegenüber der Deutschen Presse-Agentur heißt.

Konkret geht es in dem Rechtsstreit zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem DFB um ein Urteil des Sportgerichts, das den damaligen Drittligisten für Vorkommnisse bei zwei Heim- und einem Auswärtsspiel zu knapp 25.000 Euro verurteilt hatte.

Strafenlogik des DFB steht laut "Unsere Kurve" auf dem Prüfstand

Der FCC wollte dieses Urteil nicht akzeptieren und leitete weitere Schritte ein. Vor dem zuständigen Schiedsgericht war der Klub zwar noch unterlegen. Die obersten Zivilrichterinnen und -richter des BGH überprüfen nun aber, ob dieser Schiedsspruch Bestand haben kann. Das Frankfurter Oberlandesgericht hatte ihn in der Vorinstanz bestätigt.

Sollte das Urteil zugunsten der Thüringer ausfallen, wäre für "Unsere Kurve" "die Strafenlogik des DFB grundsätzlich von höchstrichterlicher Stelle in Frage gestellt. Denn ein Verbot von verschuldensunabhängigen Sanktionen würde auch Kollektivstrafen eine generelle Abfuhr erteilen."

Kollektivstrafe, die durch das DFB-Sportgericht wegen des Vergehens einzelner Anhänger verhängt und damit auch nicht beteiligte Fans bestraft, werden seit Jahren kontrovers diskutiert. Immer wieder waren sie auch Gegenstand im Austausch zwischen organisierten Fangruppen und dem Verband.