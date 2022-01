BFV-Verbandsspielausschuss: Start der Bremen-Liga verzögert sich

Der Bremer Fußballverband verschiebt den in dieser Woche geplanten Start der Bremen-Liga auf Mitte Februar. Zudem gibt es Änderungen bei den Durchführungsbestimmungen.

Der Start der Rückrunde in der Bremen-Liga verzögert sich um zwei Wochen auf Mitte Februar (11. bis 13.). Eigentlich war der Wiederbeginn für dieses Wochenende geplant, doch der Verbandsspielausschuss des Bremer Fußballverband (BFV) schwenkt kurzfristig um. Nun soll Bremens höchste Spielklasse gemeinsam mit den unteren Ligen starten.

Organisatorisch sei derzeit die Umsetzung der 2G- bzw. 2G-plus-Regelungen eine große Herausforderung für die Vereine, so der Verband. Zudem: "Bei vielen Teams war die Vorbereitung auf den Rückrundenstart durch Corona- und Quarantänefälle nachhaltig gestört", erklärt BFV-Spielausschussvorsitzender Andreas Kramer. "Wir haben uns daher trotz der rechtlichen Möglichkeit, spielen zu können, dafür entschieden, den Liga-Start um zwei Wochen zu verschieben." Dies würde den Vereinen auch die Möglichkeit geben, die Umsetzung der 2G- und 2G-plus-Regelungen organisatorisch aufzustellen, so Kramer weiter.

Der Vorsitzende sei aber guter Dinge, dass die Liga in zwei Wochen dann auch starten kann. Sollte diese nicht der Fall sein, ist auch eine weitere Verschiebung auf das Wochenende 25. bis 27. Februar im Bereich des Möglichen. Bei einer Verschiebung darüber hinaus, so der BFV, wäre dann keine vollständige Rückrunde mehr möglich, so dass gemäß der BFV-Spielordnung nach einem Abschluss der Hinrunde bis zum 31. März eine Auf- und Abstiegsrunde gespielt würde.

"Dass die Vereine jetzt verstärkt beginnen, Testspiele auszutragen, zeigt uns, dass die Mannschaften spielen wollen und personell auch zunehmend in der Lage dazu sind", sagt Kramer. "Hinzukommt, dass sich künftig viele Spieler durch die neuen Quarantäneregeln gar nicht mehr oder deutlich kürzer in eine Isolation begeben müssen." Auch dies spiele in die Karten des Verbands, für den weiter oberste Priorität hat, die noch ausstehenden Spiele der Hinrunde zu absolvieren, damit die Saison in jedem Fall gewertet werden könne.

Änderungen gibt es auch an den Durchführungsbestimmungen. Statt wie bisher bei sieben Quarantänefällen kann aufgrund "des erhöhten Infektionspotenzials der Omikron-Variante" nun auch schon bei sechs abgesagt werden. Zudem fallen künftig auch bis zu zwei Trainerinnen oder Trainer unter diese Regelung, sofern diese in den vergangenen drei Pflichtspielen im Spielberichtsformular der Mannschaft aufgeführt waren. Nicht berücksichtigt werden ab Februar ungeimpfte Personen, die älter als zwölf Jahre sind und sich aufgrund einer Corona-Infektion oder als Kontaktperson in Quarantäne begeben müssen.