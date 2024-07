BFV schafft Klarheit: Auch Türkgücü München erhält die Regionalliga-Lizenz

Der Bayerische Fußball-Verband hat allen 18 Mannschaften die Lizenz für die kommende Regionalliga-Saison erteilt. Vor allem bei Türkgücü München stand zuletzt ein dickes Fragezeichen dahinter.

MEHR ZUR REGIONALLIGA BAYERN Startseite

Spieltag

Transfers

Die Regionalliga Bayern wird 2024/25 mit der Sollgröße von 18 Mannschaften an den Start gehen. "Alle Vereine haben ihre Hausaufgaben bis zum Stichtag erledigt und letztlich nahezu durch die Bank qualitativ hochwertige Zulassungsunterlagen eingereicht", teilte am Mittwoch der für den Spielbetrieb zuständige Schatzmeister Jürgen Faltenbacher in einer Meldung des zuständigen Bayerischen Fußball-Verbands (BFV) mit. Laut BFV hätten bereits Anfang Mai zwölf Klubs die Zulassung ohne jedwede Beanstandung erhalten, sechs Vereine mussten bis vergangenen Freitag noch Nachweise erbringen. Das sei in allen Fällen erfolgt.

Eine Nachricht, die mehr als eine bloße Formalität ist, denn gerade bei Türkgücü München gab es zuletzt ein dickes Fragezeichen, weil der frühere Drittligist noch eine geeignete Spielstätte suchte. Doch hierfür wurde eine Lösung gefunden: Nach kicker-Informationen hat Türkgücü das Dantestadion und den ATS Sportpark im nahegelegenen Heimstetten als Spielorte gemeldet. Der Verein bestätigte am Mittwoch diese Information. Die angedachte Variante, für einzelne Heimpartien ins rund 150 Kilometer entfernte Seligenporten auszuweichen, ist damit vom Tisch.

Der Meister kommt

Bereits in zweieinhalb Wochen startet die Saison für die Münchner mit einem Kracher: Kein Geringerer als Vorjahresmeister Würzburger Kickers gastiert am 20. Juli in der Landeshauptstadt. Eröffnet wird die Saison am 18. Juli mit der Partie Wacker Burghausen gegen FC Bayern München II.