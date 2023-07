BFC Dynamo: "Wir wollen die beste Mannschaft der Liga werden"

Der BFC Dynamo hat seinen Kader für die Spielzeit 2023/24 fast beisammen. Trotz eines Umbruchs wollen die Hauptstädter den Angriff auf die 3. Liga wagen.

Seit dem 22. Juni befindet sich der BFC Dynamo in der Vorbereitung auf die Spielzeit 2023/24. Nach der obligatorischen Leistungsdiagnostik zum Start und den ersten Einheiten weilen die Berliner dieser Tage im Trainingslager in Anklam (29. Juni bis 2. Juli). "Die Spieler sind geprägt von Energie", sagt BFC-Trainer Heiner Backhaus.

Im Rahmen der vier Tage andauernden Maßnahme testet der Regionalliga-Meister von 2022 das erste Mal in der Vorbereitung und trifft auf den VFC Anklam, der in der 7. Liga in Mecklenburg-Vorpommern spielt. "In diesen Tagen soll sich die Mannschaft besser und intensiv kennenlernen. Wir hatten immerhin einen größeren Umbruch", so Backhaus.

Kader fast vollständig

Doch schon jetzt haben die BFC-Verantwortlichen die Hausaufgaben abseits des Rasens gemacht. "Unser Kader steht so weit. Wir haben diesen im Vergleich zum Vorjahr verjüngt. Die Spieler passen alle charakterlich zu uns", sagt BFC-Sportchef Angelo Vier. Dem Vernehmen nach sucht der Klub noch nach einem U-23-Spieler für die Defensive. Ansonsten sind alle Positionen im Kader besetzt. "Trainingstechnisch und taktisch braucht es seine Zeit, ehe alles ineinandergreift. Deshalb sind wir froh, so zeitnah wie möglich mit allen Spielern arbeiten zu können", so Vier.

Dabei soll sich am Spielsystem nicht viel ändern. Im Vorjahr agierte der BFC oft aus einem 4-2-3-1 heraus. Doch an der Spitze kommt es zu einer Veränderung, da der BFC in Zukunft auf die Dienste von Torjäger Christian Beck verzichten muss, der den Verein nach zwei Jahren in Richtung des FSV Schöningen (Oberliga Niedersachsen) verlassen hat. Beck erzielte in den beiden Jahren insgesamt 39 Treffer in der 4. Liga für den BFC und war in beiden Spielzeiten jeweils Toptorschütze des Vereins. Doch aufgrund einer unterschiedlichen Ausrichtung trennten sich die Wege.

Verjüngung notwendig

Stattdessen dürfte diese Position nun Rückkehrer Rufat Dadashov (31, U 23 des FC Schalke 04) einnehmen - einem von bisher elf Neuzugängen. "Wir hatten letztes Jahr die älteste Mannschaft. So ging es nicht weiter und wir haben peu à peu geschaut", so Backhaus. Zusätzlich verpflichtete der BFC noch Vasileios Dedidis (23, Sturm, Carl Zeiss Jena), Leon Bätge (25, Tor, VSG Altglienicke), John Liebelt (21, Abwehr, VSG Altglienicke), Ben Meyer (24, Abwehr Berliner AK), Tugay Uzan (29, Sturm, VSG Altglienicke), Tobias Stockinger (23, Sturm, SpVgg Bayreuth), Steffen Eder (26, Abwehr, SpVgg Bayreuth), Louis Malina (21, Sturm, Germania Halberstadt), Julian Wießmeier (30, Mittelfeld, SV Ried) und Mc Moordy King Hüther (23, Mittelfeld, U 23 Hertha BSC).

"Am Ende geht es auf dem Spielfeld nicht um das System, sondern die Prinzipien, wie wir in den Situationen bei Ballgewinn, Ballverlust und Standardsituationen zu reagieren haben", sagt der BFC-Trainer. Der 41 Jahre alte Backhaus, der mit einem Kader von 22 Feldspielern sowie drei Keepern plant, geht in sein zweites Jahr bei den Weinrot-Weißen. Die Vorsaison, am Ende landete der Klub aus dem Berliner Ortsteil Hohenschönhausen auf Tabellenplatz sechs, wurde von Coach und Verein unisono als Zwischenetappe in einem Zwei-Jahres-Plan angesehen. An diesem soll am Ende im Optimalfall der Aufstieg in die 3. Liga stehen.

Direkter Aufstiegsplatz

Zumal der Meister der Regionalliga Nordost nach der Spielzeit 2023/24 direkt aufsteigt, ohne die viel kritisierten Aufstiegsspiele, an denen der BFC vor einem Jahr gegen den VfB Oldenburg (0:2, 2:1) scheiterte. "Wir wollen die beste Mannschaft der Liga werden und stellen uns dem Wettbewerb, der ganz eng werden wird", sagt Backhaus. "Am Ende braucht es Substanz und Leidensfähigkeit."

Ein wichtiges Pfund, so sieht es der BFC-Trainer, sind die Fans im heimischen Sportforum, "die wir zufriedenstellen wollen und gegenüber denen wir auch Verantwortung haben". Sollte es sportlich passen, gibt es derzeit auch positive Signale aus der Berliner Landespolitik hinsichtlich einer Ertüchtigung der BFC-Heimspielstätte für die 3. Liga. "Das Sportforum als nationales Spitzensportzentrum soll gemäß dem vorliegenden Masterplan unter der Berücksichtigung aller ansässigen Vereine weiterentwickelt werden und verbindet weiter Breiten- und Leistungssport. Das bestehende Stadion im Sportforum Hohenschönhausen wird mit dem Ziel der Drittligatauglichkeit ertüchtigt", steht es auf Seite 115 des Koalitionsvertrages zwischen SPD und CDU vom 26. April 2023. Doch vorher muss sportlich alles passen. Dafür legt der BFC aktuell die Grundlagen in der Vorbereitung.