BFC Dynamo vor Meisterschaft - Oldenburg freut sich schon auf Berlin

Der Nordost-Meistertitel des BFC Dynamo scheint nur noch Formsache, im Norden hat der VfB Oldenburg einen Riesenschritt gemacht. Die Gegner für die Aufstiegsspiele in die 3. Liga kristallisieren sich also heraus.

Riesengroß war die Freude im Marschwegstadion am Sonntagnachmittag. Nach dem Schlusspfiff eines einseitigen Nord-Spitzenspiels, das der heimische VfB Oldenburg mit 4:0 gegen Weiche Flensburg gewonnen hatte, stimmte Stürmer Maik Lukowicz mit dem Megafon vor den frenetisch feiernden VfB-Anhängern - 3732 Fans waren insgesamt gekommen - "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin" an.

Die Flensburger waren mit dem Resultat noch gut bedient, ihr Torwart Raphael Straub bewahrte sie im zweiten Durchgang mit einigen Paraden vor Schlimmerem. Mit einem Sieg hätte Weiche die Meisterschaft in der eigenen Hand gehabt, doch dafür kam auf dem Platz viel zu wenig. Dem VfB war zu Beginn zwar leichte Nervosität anzumerken, aber nach dem 1:0 von Leon Deichmann in der 15. Minute spielten die Oldenburger mit breiter Brust. Einen Kopfball von Gazi Siala konnte Straub nach einer Flanke vom an diesem Tag überragenden Rafael Brand noch parieren, doch beim zweiten Versuch von Deichmann war er chancenlos. Noch vor der Halbzeit erhöhte Ayodele Adetula nach schöner Vorarbeit von Max Wegner.

Brand verwandelt Eckball direkt

Als Brand kurz nach Wiederanpfiff mit Unterstützung des Windes einen Eckball zum 3:0 verwandelte, zog er Weiche damit endgültig den Stecker. Robert Zietarski sorgte nach einem Freistoß von Brand schließlich für den Endstand. "Wer in einem Spitzenspiel so viele Fehler macht, darf sich am Ende nicht wundern, wenn er als Verlierer vom Platz geht", gab Flensburgs Cheftrainer Thomas Seeliger nach dem Spiel zu. Er gratulierte Oldenburgs Dario Fossi bereits zur Meisterschaft und wünschte ihm viel Glück für die Aufstiegsspiele gegen den BFC Dynamo, der seinerseits den Titel im Nordosten bereits mit einem Remis am Freitag bei Union Fürstenwalde klarmachen kann.

Fossi lehnt Glückwünsche noch ab

Die Glückwünsche lehnte Fossi naturgemäß noch ab. "Für uns war das kein Endspiel", erklärte der VfB-Coach und lobte seine Mannschaft dafür, wie reif sie mittlerweile spiele. Zugleich verwies er aber auch darauf, dass noch drei Spiele warten und der Traum von den Aufstiegsspielen gegen Berlin noch weit weg sei.

Richtig ist: Oldenburg ist rechnerisch noch nicht durch. Der Vorsprung beträgt jetzt allerdings schon acht Punkte, wenngleich Weiche noch ein Spiel weniger absolviert hat. So wie der VfB am Sonntag auftrat, ist nicht damit zu rechnen, dass diese Mannschaft sich die Meisterschaft noch nehmen lassen wird.

