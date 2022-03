BFC Dynamo schon so gut wie durch? Beck: "Das wird noch brutal schwer"

Christian Beck will mit dem BFC Dynamo aufsteigen und in die 3. Liga zurückkehren. Der Torjäger weiß jedoch: Die Berliner dürfen Lok Leipzig nicht vergessen.

Acht Spiele hat der BFC Dynamo in diesem Jahr schon bestritten, am Landespokal-Wochenende durfte der Nordost-Primus mal verschnaufen. Der Weg in die 3. Liga scheint bei einem Acht-Punkte-Vorsprung auf Carl Zeiss Jena geebnet, doch das Tabellenbild ist schief.

"Wir dürfen Lok Leipzig nicht vergessen", sagt Christian Beck im kicker-Interview. "Die liegen zwar elf Punkte hinter uns, haben aber auch noch drei Nachholspiele zu absolvieren." Der 34-jährige Mittelstürmer ist in der laufenden Saison der Dauerbrenner im Team der Berliner. Der Routinier stand in allen bisherigen 30 Partien auf dem Rasen und führt die Torschützenliste mit 19 Treffern an.

"Die letzten beiden Partien haben es dann noch mal in sich"

"Wir spielen eine sehr, sehr gute Saison. Platz 1 wollen wir nicht mehr hergeben", lautet die klare Vorgabe Becks. Mit einer derart starken Runde habe "sicherlich keiner" gerechnet, doch Kaderzusammenstellung und Zusammenhalt spülten den BFC Dynamo in der Tabelle ganz nach oben.

Chemnitz, Rathenow, Jena, Auerbach, Tennis Borussia, Fürstenwalde, Berliner AK und Altglienicke heißen nun die noch kommenden Gegner. Becks Bewertung des Restprogramms? "Das wird noch brutal schwer. In dieser Liga gibt es keine leichten Gegner. Im Hinspiel haben wir zum Beispiel nur einen Punkt gegen Optik Rathenow (1:1, Anm. d. R.) geholt. Wir müssen jedes Spiel ernst nehmen. Die letzten beiden Partien haben es dann noch mal in sich." Becks Hoffnung wiederum: "Vielleicht sind wir bis dahin aber schon durch."

Danach stehen noch die Aufstiegsspiele gegen den Nord-Ersten der Fahrkarte für die 3. Liga im Weg. Kritik übt Beck am Verband angesichts der Terminierung dieser beiden Partien: "Vom Deutschen Fußball-Bund war die Datierung der Aufstiegsspiele nicht ganz so clever. Wir müssen nach unserem letzten Saisonspiel noch zwei Wochen warten, der Nord-Meister nur eine Woche. Das hätte man anders lösen können."

Aufstiegsspiele gegen Oldenburg?

Beck glaubt, dass der VfB Oldenburg "die besten Karten" in der Nordstaffel habe. Aktuell haben die Niedersachsen sechs Punkte Vorsprung vor Holstein Kiel II, das ein Spiel weniger ausgetragen hat.

Egal, wie der Gegner heißen wird und unabhängig von den "von Jahr zu Jahr mehr" schmerzenden Knochen: Beck ist auch als 34-Jähriger noch ehrgeizig genug, um festzustellen: "Bei einem möglichen Aufstieg ist es ein großer Anreiz, noch mal in der 3. Liga zu spielen." Dort hat er in 176 Spielen 62 Treffer erzielt und belegt in der ewigen Schützenliste Platz neun.

Doch bis er dieses Konto aufstocken kann, ist noch ein gutes Stück Regionalliga-Weg zu gehen. Dieser führt den BFC Dynamo am Samstag an die Gellertstraße zum Tabellenfünften Chemnitzer FC.

