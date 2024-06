BFC Dynamo schlägt doppelt in Österreich zu - Grözinger kommt aus Haiger

Pünktlich zum Trainingsauftakt am Dienstag hat der BFC Dynamo drei Neuzugänge präsentiert: Timo Friedrich (26) und Kristijan Makovec (28) spielten zuletzt in Österreichs 2. Liga, David Grözinger (25) in der Regionalliga Südwest.

Regionalliga Nordost News

Transfers

Nach Rang vier in der Endabrechnung bastelt der BFC Dynamo derzeit am Kader für die neue Spielzeit. Zum Trainingsauftakt, zu dem der neue Chefcoach Andreas Heraf am Dienstag lud, standen auch drei gänzlich neue Gesichter auf dem Platz. Mit Timo Friedrich und Kristijan Makovec wurden die Berliner dabei doppelt in Österreichs 2. Liga fündig - dabei dürfte es auch eine Rolle gespielt haben, dass Neu-Coach Heraf zuletzt ebenfalls im Nachbarland wirkte.

Der 26-jährige Friedrich ist Außenverteidiger, kommt vom Floridsdorfer AC und wisse "insbesondere durch seine Dynamik, Fitness und Laufstärke zu überzeugen", wie die Berliner in ihrer Pressemeldung unterstreichen. Der gebürtige Hildesheimer, der die österreichische Nationalität besitzt und Junioren-Nationalspieler seines Landes war, spielte in seiner Jugend schon für Hannover 96, den TSV Havelse und Rot-Weiß Erfurt.

Makovec, ein gebürtiger Kroate, kickte zuletzt bei Schwarz-Weiß Bregenz und ist für die Sechser-Position vorgesehen. Heraf beschreibt den 28-Jährigen als echten Teamplayer, der mit Robustheit und Mentalität heraussticht.

Grözinger kommt - Dadashov soll bleiben

Der dritte Neue im Bunde ist David Grözinger. Der in Ehingen geborene 25-Jährige durchlief seine fußballerische Ausbildung beim VfB Stuttgart, wo er in U-Nationalmannschaften für Deutschland zum Einsatz kam. Der Linksverteidiger bringt zudem eine besondere Erfahrung mit: Bereits zweimal in seiner Laufbahn wurde er Regionalliga-Meister (20/21 mit dem 1. FC Schweinfurt 05 und 22/23 mit dem SSV Ulm 1846). Zuletzt stand der Linksverteidiger beim FSV Steinbach Haiger in der Regionalliga Südwest unter Vertrag, kam dort aber nur wenig zum Einsatz.

Mit Bennedikt Wüstenhagen (18) wird außerdem ein Talent aus der eigenen U 19 künftig fest zum Kader gehören. Noch offen ist hingegen die Zukunft von Goalgetter Rufat Dadashov. Der 32-Jährige, dem in der abgelaufenen Saison 14 Tore gelangen, ist dem Vernehmen nach von Drittliga-Absteiger Hallescher FC umworben. Er soll nach kicker-Informationen aber im Sportforum bleiben.