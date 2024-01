BFC Dynamo: Kunert fordert mehr Dominanz und bessere Standards

Der BFC Dynamo blickt auf eine bis dato erfolgreiche Saison zurück. Coach Dirk Kunert wünscht sich dennoch mehr Dominanz von seiner Mannschaft. Zudem lässt ihn das letzte Spiel vor der Winterpause in Zwickau noch immer nicht los.

Mehr zur Regionalliga Nordost Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Das letzte Pflichtspiel in 2023 gegen den FSV Zwickau (1:0) beschäftigt Dirk Kunert, Trainer des BFC Dynamo, auch noch einige Wochen später. Denn den knappen Auswärtserfolg zum Ende der ersten Saisonhälfte bezahlte der Tabellenzweite teuer. Während Kapitän Chris Reher (29, Abwehr) zum Ende der Partie eine Rote Karte sah, kassierte Siegtorschütze Vasileios Dedidis (24, Sturm) nach Abpfiff noch die Gelb-Rote Karte. Zudem bekam Stürmer Rufat Dadashov (32) während des Spiels seine fünfte Gelbe Karte und Trainer Kunert seine vierte Gelbe Karte.

Damit müssen die Berliner zum Start in 2024, es geht im Nachholspiel gegen Schlusslicht Berliner AK (19. Januar), gleich auf drei wichtige Akteure und den Coach verzichten. Dennoch zog Kunert ein positives Fazit der ersten Saisonhälfte und Tabellenplatz zwei. "Wir haben den Anschluss an die Spitze gehalten", so der 56-Jährige, der im September 2023 das Amt von Coach Heiner Backhaus (41, wechselte zu West-Regionalligist Alemannia Aachen) übernahm. "Diesen Wechsel haben wir gemeinsam gut hinbekommen."

Unter Kunerts Regie holte der BFC in der Meisterschaft in zehn Partien sechs Siege und drei Remis. Zudem gab es eine Niederlage. Damit hat der einstige DDR-Rekordmeister auf Spitzenreiter Greifswalder FC aktuell fünf Punkte Rückstand, bei einem weniger ausgetragenen Match. "Kein Spiel ist in dieser Liga leicht. Wir wollen so lange wie möglich alles offen halten und nur auf uns gucken. Man muss in jedes Spiel top reingehen", sagt der Inhaber der UEFA-Pro-Lizenz. "Diese Saison ist es extrem schwer. Es gibt viele gute Mannschaften in der Liga, aber keine Top-Mannschaft."

Heimstärke als Vorteil

Dabei setzt der BFC-Coach in der weiteren Saison auch auf die Heimstärke seines Teams. In bisher sieben ausgetragenen Partien im heimischen Sportforum gab es vier Siege und drei Unentschieden. "Wir haben die wichtigen Spiele in der Rückrunde daheim", so Kunert. Immerhin empfangen die Berliner die unmittelbare Konkurrenz um die Meisterschaft aus Greifswald, Cottbus oder Erfurt zu Hause. "Das ist ein Vorteil für uns", so Kunert. Der BFC will vor allem an zwei Punkten im weiteren Saisonverlauf arbeiten. "Wir müssen noch dominanter mit dem Ball sein und in der Offensive bessere Standards zeigen", so Kunert, der mit dem Ist-Zustand seines Kaders "zufrieden" ist.

Demnach dürfte es auch in der Winterpause kaum große Veränderungen sowie externe Verstärkungen geben. Zumal mit Dominic Duncan (25, Mittelfeld) und John Liebelt (22, Abwehr) in 2024 zwei langzeitverletzte Akteure in den Kader zurückkehren sollen, die noch ohne Einsatz in der aktuellen Serie sind. Zumindest Duncan soll bereits in der Rückrundenvorbereitung wieder dabei sein. Bei Liebelt dauert es nach seinem Kreuzbandriss noch etwas. "Wir sind bisher gut mit dem Kader durchgekommen", sagt der BFC-Trainer.