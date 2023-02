Remis beim BFC Dynamo: Lok Leipzig hadert mit Schiedsrichter-Entscheidungen

Der 1. Lokomotive Leipzig erlitt beim BFC Dynamo einen Rückschlag im Titelrennen. Trotz guter Leistung reichte es in der Hauptstadt nur zu einem späten Remis. Mit nun sieben Punkten Rückstand auf Erfurt, ist die Meisterschaft für die Sachsen aus dem Blickfeld gerutscht.

Berlins Trainer Heiner Backhaus und Lok-Coach Almedin Civa tauschten ihre Startformationen auf mehreren Position. Der BFC Dynamo startete gegenüber der 0:2-Pleite in Jena auf vier Position verändert. Anstelle von Breitfeld, Siebeck, Euschen und Suljic rutschten Duncan, Zogjani, Pollasch und Beck ins erste Aufgebot.

Bei Lok Leipzig mussten gegenüber dem 3:1-Erfolg gegen Greifswald Abderrahmane, Ogbidi und Atilgan für Grym, Rangelov und Dombrowa aus der ersten Elf weichen.

Lok mit Vorteilen, BFC Dynamo trifft

Die Anfangsminuten verliefen ruhig. Nach zehn Minuten wurden die Gäste aus Leipzig aktiver und übernahmen die Kontrolle. Erstmals rollte die Lok, die insgesamt zielstrebiger wirkte, in der 11. Minute gefährlich auf das Berliner Tor. Über Ziane und Pfeffer landete der Ball nach einem Konter bei Rangelov, dessen Schuss Al-Azzawe im letzten Moment noch zur Ecke blockte.

Mitte der ersten Hälfte bekamen die Platzherren mehr Zugriff, ohne allerdings zu Torchancen zu gelangen. In der 32. Minute ging der BFC Dynamo überraschend in Führung. Schiedsrichter Patrick Kluge entschied nach kurzem Zögern auf Foulspiel an Beck - eine harte Entscheidung aus Leipziger Sicht, weil Piplica klar den Ball spielte. Den Freistoß aus 18 Metern halblinker Position platzierte Kleihs nicht unhaltbar für Müller im Torwarteck. Lok brauchte nach dem 0:1 kurz, war dann aber wieder besser im Spiel. Ziane, der an Sommer scheiterte, und Eglseder, der im Anschluss die Kugel über das Tor jagte, ließen die Riesenchance zum Ausgleich liegen (41.).

Lok bemüht, BFC steht sicher

Auch nach der Pause zeigte sich Lok offensivfreudiger als die Gastgeber. Der BFC Dynamo konzentrierte sich mit der Führung im Rücken fast ausschließlich aufs Verteidigen, setzte nach schnellen Balleroberungen aber ab und an Nadelstiche. Jedoch fehlte auf beiden Seiten die letzte Konsequenz beim Abschluss. Glück hatten die Gastgeber in der 66. Minute, als Rangelov nach einer Flanke im Strafraum hart bearbeitet wurde, Kluges Pfeife diesmal aber stumm blieb. In den letzten 20. Minuten drückten die Sachsen mehr und mehr auf den Ausgleich, die Hauptstädter standen defensiv aber gut und hätten eine ihrer wenigen Offensivaktionen beinahe zur Entscheidung genutzt. Euschen jedoch köpfte blank am zweiten Pfosten nur ans Aluminium (80.). In der 88. Minute belohnte sich Leipzig dann immerhin durch Ziane noch mit dem verdienten Ausgleich, der einen Konter zum Endstand über die Linie drückte.

Nächste Woche gastiert der BFC Dynamo bei Hertha BSC II. Lok Leipzig empfängt Germania Halberstadt.