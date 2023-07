Dudziak debütiert - Winkler trifft erneut

Eine imposante Kulisse, das Debüt von Neuzugang Jeremy Dudziak - und weiter eine weiße Weste in der Vorbereitung: Bundesliga-Absteiger Hertha BSC gewann am Freitagabend mit 2:0 bei Nordost-Regionalligist BFC Dynamo.

Pal Dardai klang angetan vom Gesehenen, als er in den Katakomben des Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks sein Fazit zog. "Das Spiel sah aus wie unsere Trainingswoche - ganz vernünftig", bilanzierte der Hertha-Coach nach dem zweiten Sieg im zweiten Spiel der Vorbereitung.

"Es waren zwei verschiedene Halbzeiten. In der ersten haben die Jungs es ordentlich gemacht, aber ein Tor verpasst. Aus der Halbzeit sind wir dann gut rausgekommen." Die zur Pause eingewechselten Marten Winkler (54.) und Derry Scherhant (56.) sorgten vor 10 000 Zuschauern früh im zweiten Durchgang für die Tore, beide hatten schon fünf Tage zuvor im ersten Testspiel gegen Oberligist RSV Eintracht 1949 Stahnsdorf (6:0) getroffen.

Bis auf Marius Gersbeck, der das Tor 90 Minuten hütete und die Kapitänsbinde trug, tauschte Dardai nach 45 Minuten beziehungsweise einer Stunde komplett durch. Neuzugang Jeremy Dudziak (von Greuther Fürth gekommen) gab in der zweiten Halbzeit ein eher unauffälliges Debüt als Linksverteidiger.

"Man sieht, dass er lange nicht mehr gespielt hat", sagte Dardai. "Er hatte sehr viele gute Aktionen, aber ich sehe, wie er pumpt. Es ist unsere Aufgabe, dass wir ihn jetzt in den körperlichen Zustand bringen, den man in der Zweiten Bundesliga braucht."

Vor der Pause hatte Linksaußen Myziane Maolida mehrfach die Führung auf dem Fuß (6., 30.), zudem setzte der abermals auf der Sechs aufgebotene Pascal Klemens einen Kopfball nach einer Ecke von Mesut Kesik neben das Tor (17.). Viertligist BFC Dynamo hielt couragiert dagegen und kam seinerseits durch McMoordy King Aerchlimann Hüther (38., Kopfball), Vasilios Dedidis per Hacke (42.) und David Haider Kamm Al-Azzawe (48.) zu Abschlüssen.

Wechselkandidaten fehlen

Bei Hertha fehlten die Wechsel-Kandidaten Tolga Cigerci, Krzysztof Piatek, Lucas Tousart, Suat Serdar, Jessic Ngankam und Dodi Lukebakio. Florian Niederlechner und Gustav Christensen, die ebenfalls nicht im 22er-Aufgebot standen, sollen am Samstag zum Reisetross gehören, der in Biel auf Young Boys Bern mit dem früheren Hertha-Kapitän Fabian Lustenberger trifft (16 Uhr).

Am kommenden Mittwoch reist Hertha für neun Tage ins Trainingslager nach Zell am See (Österreich). Dardai will 26 Feldspieler und vier Keeper ins Camp mitnehmen - im Kader wird es bis dahin noch etwas Bewegung geben.