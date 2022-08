BFC Dynamo: Der Meister auf Abwegen

Die Regionalliga-Meisterschaft errungen, aber danach den Aufstieg verpasst: Daran hat der BFC Dynamo womöglich noch immer zu knabbern, zumindest sind die Berliner sehr unbefriedigend in die neue Saison gestartet.

Es läuft sportlich derzeit überhaupt nicht rund im Sportforum Hohenschönhausen. Der NOFV-Meister BFC Dynamo hat einen klassischen Fehlstart hingelegt.

Im zweiten Heimspiel kassierte der BFC am Freitagabend beim 0:2 gegen Jena die zweite Heimniederlage. Saisonübergreifend gab es vier Niederlagen in den vergangenen vier Heimpflichtspielen. Zum dritten Mal in Serie erzielten die Weinroten keinen Treffer, kassierten in jedem Spiel mindestens ein Gegentor. Nach dem Auftaktsieg in Meuselwitz (2:1) gab es drei Pleiten am Stück. Beängstigend, auch wenn Dynamo mit dem BAK (0:1), Chemnitz (0:1) und Jena (0:2) drei Topteams zu bespielen hatte.

Wie schnelllebig die Zeit ist, erlebt der BFC gerade. Im Frühjahr war man noch obenauf, krönte die starke Saison mit der NOFV-Meisterschaft (82 Punkte). Dem folgte das knappe Scheitern in der Aufstiegsrelegation zur 3. Liga gegen Nord-Meister VfB Oldenburg (0:2, 2:1). Im Sommer gingen Stützen wie Andor Bolyki, Sebastian Hertner, Dmitri Stajila, Matthias Steinborn, Marcel Stutter und Andreas Wiegel. Hinzu kam die Trennung von Meistertrainer Christian Benbennek, da der Verein "eine Stagnation in der Entwicklung" sah.

Als neuer Trainer wurde Heiner Backhaus (zuvor RW Koblenz) zum BFC gelotst. Backhaus ist angetreten, um die Mannschaft weiterzuentwickeln. Aber bisher hinkt Dynamo den eigenen Ansprüchen hinterher. Dem Spiel der Weinroten fehlen Stabilität, Automatismen und das Selbstverständnis.

Angst vor Fehlern

"Ich glaube, es muss mehr Bock machen, Fußball zu spielen und das Tor zu treffen, statt Angst vor Fehlern zu haben", sagte Backhaus. Die Zeit zur Eingewöhnung will er seinen Spielern geben. "Die nötige Lockerheit kommt mit Selbstvertrauen und Punkten. Die Mannschaft hat alles gegeben", so der BFC-Trainer. In den vier Spielen hat er jedes Mal die Startelf verändert, tüftelt noch an seiner Stammformation. Von den Neuen sind Matthias Hamrol, Dominic Duncan, Arthur Ekallé und Cedric Euschen gesetzt. Torschützenkönig Christian Beck (Vertragsverlängerung im Sommer) bekommt noch zu wenige Flanken. Darryl Geurts spielt beim Trainer keine Rolle. Ex-Kapitän Pollasch kommt über eine Jokerrolle nicht hinaus. "Wir müssen besser werden, viel mutiger", sagte Backhaus. Noch ist die Reaktion des Umfelds aufbauend, aber neun Punkte Rückstand zur Spitze sind schon recht viel.