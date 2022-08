Beyer wieder nicht im Kader - Farke nennt die Gründe

Jordan Beyer wollte in dieser Saison im Kampf um einen Stammplatz mitmischen. Gegen Hertha (1:0) fehlte der 22-Jährige erneut im Aufgebot. Trainer Daniel Farke erklärt, warum.

Der Name Jordan Beyer fehlte am Freitagabend auf dem Spielberichtsbogen. Beim 1:0-Sieg über Hertha BSC stand der Innenverteidiger nicht im Gladbacher Kader, schon zum zweiten Mal in Folge nach dem Auswärtsspiel auf Schalke (2:2). Verletzt ist Beyer, der sich in dieser Saison für einen Stammplatz im Abwehrzentrum empfehlen wollte, nicht. Warum also der Verzicht auf das Gladbacher Eigengewächs?

Für Daniel Farke sind in erster Linie zwei Gründe ausschlaggebend. Beyers Muskelverletzung in der Vorbereitung. Und die Leistungen der Konkurrenten, verbunden mit der Tatsache, dass auf der Ersatzbank nicht nur Defensivkräfte sitzen können.

"Jordan hatte Pech in der Vorbereitung. Er hatte sein letztes Spiel im Test gegen Rot-Weiss Essen und die weiteren sieben Vorbereitungsspiele dann allesamt verpasst. Fürs DFB-Pokalspiel war er dann auch noch fraglich", zählt Farke auf. Während Beyers verletzungsbedingter Abwesenheit hätten sich die anderen Defensivkandidaten in den Vordergrund gespielt. "In dieser Phase haben Ko Itakura und Nico Elvedi auf dieser Position performt. Manuel Friedrich war in der Vorbereitung exzellent und hat nur ein, zwei Tests verpasst. Und auch Tony Jantschke war richtig gut", erklärt der Trainer. Beyer im Hintertreffen. "Außerdem muss ich auch ein paar Offensivlösungen auf der Bank haben. Wir können nicht nur mit Innenverteidigern in jedes Spiel gehen. Von daher ist sein Fehlen auch der Position geschuldet", so Farke.

Aufmunternde Worte hat der Coach für Beyer aber auch parat. "Er arbeitet im Training hart und gut, um sich in seine bestmögliche Verfassung zu bringen", sagt Farke. Dennoch seien gerade fürs Abwehrzentrum die Auswahlmöglichkeiten groß. Der 45-Jährige: "Auf dieser Position haben wir Konkurrenzkampf. Vielleicht auch ein bisschen mehr als auf anderen Positionen."