"Bewusste Entscheidung": Dresden holt Batista Meier vorzeitig zurück

Oliver Batista Meier hat mit 18 Scorer-Punkten großen Anteil an der starken Saison des SC Verl. Nun müssen die Ostwestfalen aber ohne den 22-Jährigen auskommen, weil Dynamo Dresden seinen Leihspieler vorzeitig zurückholt.

Nach nur vier Partien in der Hinrunde der Spielzeit 2022/23 hatte Dynamo Dresden Oliver Batista Meier im Januar diesen Jahres an Liga-Konkurrent SC Verl verliehen. Bei den Ostwestfalen sollte der 22-Jährige Spielpraxis sammeln - der Plan ging auf.

Vor allem in der laufenden Saison stellte der Gewinner der silbernen Fritz-Walter-Medaille aus dem Jahr 2018 seine spielerische Klasse unter Beweis: In 20 Begegnungen steuerte er 18 Scorer-Punkte bei - Topwert der Liga.

Aus diesem Grund beendeten die Dresdner die ursprünglich bis Sommer laufenden Leihe vorzeitig. "Wir haben Oliver nach Verl verliehen, um mit Spielpraxis seine Weiterentwicklung zu fördern. Seine zuletzt gezeigten Leistungen, die erzielten Tore und Vorlagen sprechen für diese Entwicklung. Deshalb haben wir uns bewusst für die vorzeitige Rückkehr entschieden", wird SGD-Sportgeschäftsführer Ralf Becker in der Pressemitteilung zitiert.

Wir sind stolz darauf, Teil von Ollis Weg gewesen zu sein und hätten seine Entwicklung bei uns gern weiter gefördert. Sebastian Lange

Obwohl der Verein in dieser auch schreibt, dass Batista Meier zum Trainingsstart am 2. Januar "Teil der Mannschaft von Markus Anfang sein" werde, glaubt niemand an einen langfristigen Verbleib - im Gegenteil: Für einen einzelnen Akteur verändert Anfang wohl nicht seine bevorzugte Grundordnung (4-3-3), sodass der Offensivspieler wahrscheinlich sofort verkauft wird. Die Ablöse würde der Klub im Anschluss in Neuzugänge investieren.

Für die Verler, die zu den Überraschungen der laufenden Saison zählen, ist der Abgang natürlich bitter. "Wir sind stolz darauf, Teil von Ollis Weg gewesen zu sein und hätten seine Entwicklung bei uns gern weiter gefördert. Wir sind überzeugt, dass Olli seine hervorragende Form beibehalten wird", so der Sportliche Leiter vom Tabellensechsten, Sebastian Lange.

Dass Batista Meier den Ostwestfalen fehlen wird, zeigte sich zuletzt am gestrigen Mittwoch beim 1:1 gegen Viktoria Köln. Während er zunächst auf der Bank saß, weil er aus der Sicht von Trainer Alexander Ende den "Kopf nicht frei hatte", tat sich der SCV schwer. Nach der Hereinnahme zur Pause belebte der gebürtige Kaiserslauterner dann die Partie. Da die Begegnung letztlich trotzdem "nur" mit einem Remis (1:1) endete, verpasste Verl den Sprung auf den dritten Platz. Dieser ist durch den Abgang ihres Topspielers (Notenschnitt: 2,66) im kommenden Jahr vermutlich noch schwerer zu erreichen.