Bewegung bei den Stuttgarter Kickers: De Sousa setzt gleich Akzente

Seit fünf Wochen bereiten sich die Stuttgarter Kickers auf die Anfang März beginnende Restrunde in der Regionalliga Südwest vor. Mit verkleinertem Kader, zwei Neuzugängen und zwei Rückkehrern hat der Tabellenführer im Trainingslager in der Türkei intensiv gearbeitet.

Blauer Himmel, Sonnenschein und Temperaturen von knapp 20 Grad, gute Plätze, kurze Wege sowie intensive Arbeit mit dem gesamten Kader - das Trainingslager der Stuttgarter Kickers bot alles, was sich ein Trainer wünscht. "Ich bin sehr zufrieden mit dem Verhalten und Engagement der Jungs, was sie von Einheit zu Einheit abgerufen und investiert haben", zieht SVK-Trainer Mustafa Ünal ein positives Fazit.

Gut eine Woche lang hat sich der Tabellenführer der Regionalliga Südwest im türkischen Lara, etwa 16 Kilometer von der Provinzhauptstadt Antalya entfernt, auf die verbleibenden 13 Spiele vorbereitet. "Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir acht Tage unter solchen Bedingungen trainieren können, und wir alle sind dafür sehr dankbar", sagt Sportdirektor Marc Stein, der das Trainingslager gemeinsam mit Ünal in zwei Blöcke aufgeteilt hatte.

An den ersten drei Tagen startete man mit jeweils zwei Einheiten. Anschließend folgte ein freier Tag, den das Team zu Regeneration und einem Ausflug nach Antalya nutzte, ehe nochmal zwei Tage mit Doppeleinheiten intensiv gearbeitet wurde. Den Abschluss bildete ein 5:0-Testspielsieg gegen den kasachischen Erstligisten Kaysar Kyzlorda FK. "Es waren sehr intensive Tage, daher war es umso beachtlicher, dass die Jungs nochmals alles rausgehauen haben. Trotz schwerer Beine haben sie die Trainingsinhalte gut umgesetzt", sagt Ünal.

Zwei Neue dabei

Um noch besser mit der Mannschaft arbeiten zu können, wurde der Kader in der Winterpause etwas verkleinert. Ersatztorwart Ramon Castellucci (an Oberligist FV Ravensburg ausgeliehen), Mittelfeldspieler Konrad Riehle (per Leihe zu Oberliga-Tabellenführer SG Sonnenhof Großaspach) sowie die Eigengewächse Halim Eroglu und Marko Pilic (beide zu Regionalliga-Konkurrent TSG Balingen), die alle in dieser Saison kaum zum Einsatz kamen, haben den Verein verlassen. Außerdem wurde die Leihe von Mathis Bruns vorzeitig beendet.

Dafür sind nur zwei Spieler neu auf die Waldau gekommen. Nachwuchstorwart David Mitrovic kehrte nach eineinhalb Jahren beim 1. FSV Mainz 05 zurück nach Degerloch, ist vor allem für die U 19 eingeplant, war aber als dritter Schlussmann im Trainingslager dabei. Außerdem soll Dennis De Sousa Oelsner mit seiner Erfahrung aus 50 Regional- und sechs Drittliga-Spielen das Team verstärken.

"Ich glaube, dass die anderen Mannschaften uns jetzt anders wahrnehmen und andere Systeme entwickeln werden, um gegen uns zu spielen. Da haben wir jetzt nochmal einen Parameter mehr mit seiner Geschwindigkeit über Außen und seinem Eins-gegen-Eins, was er herausragend kann. Außerdem ist er mit Ulm schon den Schritt von der Regionalliga in die 3. Liga gegangen", begründet Stein den Winter-Transfer des Linksaußen vom SSV Ulm. In zwei der sechs Testspiele markierte De Sousa bereits einen Treffer. "Ich denke, es hilft immer, wenn man neu ist und gleich Akzente setzen kann. Das bestätigt auch das Ankommen im Verein", freut sich Ünal über seinen Neuzugang - genauso wie über zwei Rückkehrer.

Riedinger und Polauke wieder an Bord

Marian Riedinger ist nach seinem Kreuzbandriss und zehn Monaten Ausfall wieder voll dabei und somit eine Alternative für die Außenverteidiger-Positionen. Auch Paul Polauke ist nach seinem Schlüsselbeinbruch Mitte Oktober zurück und dürfte gemeinsam mit Niklas Kolbe wieder die Stamm-Innenverteidigung bilden. Im Testspiel gegen Verbandsligist SF Schwäbisch Hall unterstrich Polauke mit einem Treffer nach einer Ecke auch seine Torgefahr bei Standards. "Das gibt dem Jungen unglaublich viel Auftrieb. Wir sind sehr froh, dass wir ihn wieder bei uns haben", sagt Ünal.

Bevor am 2. März mit dem Heimspiel gegen den TSV Steinbach Haiger der Ball in der Liga wieder rollt, stehen noch zwei Trainingswochen in Stuttgart-Degerloch und am Samstag ein letzter Härtetest gegen den bayrischen Regionalliga-Tabellenführer Würzburger Kickers an. "Wir machen die nächsten Schritte und bleiben bei uns. In den kommenden Wochen wollen wir nicht auf andere schauen, sondern fokussiert bleiben", sagt Stein. Auch wenn es weiter keiner ausspricht: Die Kickers scheinen bereit für den Aufstiegskampf.