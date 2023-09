Beweglicher Schrank: Woltemade erweitert die Optionen

Bei seiner Premiere für die U-21-Nationalmannschaft überzeugte Bremens Nick Woltemade. In einem Stadion, dass ihm ganz besonders liegt.

Den kenne ich doch, wird sich so mancher Fan des 1. FC Saarbrücken am Freitagabend gedacht haben. Und die Erinnerung war alles andere als positiv besetzt. Nick Woltemade ärgerte in der Vorsaison in Diensten der SV Elversberg gleich zwei Mal den großen Nachbarn aus der saarländischen Landeshauptstadt. Beim schon demütigenden 4:0-Erfolg in der Liga erzielte er einen Treffer für den späteren Aufsteiger, beim 3:2-Erfolg im Landespokalfinale einen Treffer und eine Vorlage.

"Es ist immer wieder schön, hier zu sein", sagte Woltemade nach seiner Rückkehr ins Ludwigsparkstadion am vergangenen Freitagabend grinsend. Die Unterstützung des Publikums war ihm erstmals in diesem Stadion sicher - trotz der für manchen Saarbrücker traumatischen Erlebnisse, er trug schließlich das "neutrale" DFB-Trikot. Warum Trainer Antonio Di Salvo den 21-Jährigen erstmals ins U-21-Aufgebot holte, stellte er schon nach wenigen Minuten bei seiner Premiere unter Beweis.

Erstaunlich beweglich für 1,98 Meter

Das erste Tor beim 2:0-Erfolg über die Ukraine geht zu großen Teilen auf das Konto des Werderaners. "Wir waren sehr giftig im Zentrum, haben den Ball weitergeleitet zu Nick Woltemade, der den Ball super mitgenommen hat und den freien Mann gesehen hat", lobte Di Salvo seinen Schützling in der Szene vor dem Führungstreffer durch Maximilian Beier. Ein Reporter wollte Woltemade nach Spielende sogar zu zwei Torvorlagen gratulieren. "Es war tatsächlich nur eins. Aber natürlich freue ich mich", entgegnete der Stürmer.

Wobei er gar nicht so wirklich im Sturm gespielt hat. Als Di Salvo in der Halbzeitpause acht Wechsel vornahm, war auch Woltemade an der Reihe und agierte fortan von der Zehnerposition aus, schob aber immer wieder mit vorne rein. Der 1,98-Meter-Schrank agierte im Offensivzentrum für seine stattliche Größe mit erstaunlicher Beweglichkeit, klugen Laufwegen, guter Ballbehandlung und Zug zum Tor.

Seit einem Jahr läuft es für Woltemade in seiner Karriere richtig gut. Lange galt er in Bremen als verkanntes Talent, Verletzungen warfen ihn immer wieder zurück. Doch die Leihe nach Elversberg gab ihm einen richtigen Schub. Mit zehn Toren, neun Vorlagen und der Trophäe des Spielers der Saison in der 3. Liga im Gepäck kam Woltemade in diesem Sommer zurück in Bremen an. Jüngst beim 4:0-Erfolg über Mainz durfte er erstmals seit Dezember 2020 wieder in der Bundesliga spielen - mit einer ordentlichen Leistung.

Moukoko und Beier sind gesetzt

Den Rückendwind konnte er nahtlos mit zum DFB nehmen. Dort steht Di Salvo vor dem wichtigen Auftakt in die EM-Qualifikation am Dienstag (19 Uhr) im Kosovo vor kniffligen Personalfragen. Schickt der 44-Jährige seine Elf erneut im 4-2-3-1 auf den Rasen, müssen mindestens zwei Spieler draußen bleiben, die einen Platz in der Startelf verdient hätten. Youssoufa Moukoko dürfte im Sturmzentrum gesetzt sein, Maximilian Beier nach seinem Tor bei der U-21-Premiere und dem famosen Saisonstart in Hoffenheim ebenso. Der Rest ist eine Frage der Ausrichtung. Mit Ansgar Knauff und Brajan Gruda hat Di Salvo zwei schnelle, dribbelstarke Optionen, mit Woltemade eine physische Komponente mit Übersicht. Auch Tim Lemperle, Torschütze zum 2:0, bot sich für weitere Einsätze an.

In Anbetracht dessen, dass die Nachwuchstruppe grundlegend neu zusammengestellt ist, harmonierten die Offensivkräfte bereits verhältnismäßig gut. "Wir kennen uns alle schon sehr lange und wissen grundsätzlich, wie der andere Spielen will", denkt Woltemade an frühere Spiele mit den U-Teams. "Wir müssen uns noch ein bisschen dran gewöhnen. In der zweiten Halbzeit war es für uns etwas einfacher, weil wir uns darauf einstellen konnten, wie die Ukraine spielt. Wir haben uns gut gefunden und können darauf aufbauen." Der Trainer sah das ganze einen Tick kritischer. "Generell konnten wir nicht erwarten, dass die offensiven Abläufe perfekt laufen. Es war klar, dass es Abstimmungsprobleme geben wird. Wir hätten uns viel mehr Chancen herausspielen können, wenn wir sicherer gewesen wären", so der 44-Jährige.