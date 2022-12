Bewegender Abschied in Rom: Trauerfeier für Mihajlovic

Zu Ehren von Sinisa Mihajlovic gab es am Montag in der italienischen Hauptstadt Rom eine bewegende Trauerfeier. Rund 2000 Menschen hatten sich für das Kind der Serie A versammelt.

Ein großer Fußballer, ein langjähriger Trainer - und ein im Profizirkus extrem geschätzter Zeitgenosse: Sinisa Mihajlovic hat trotz seines überraschenden und frühen Ablebens große Spuren hinterlassen. Und landesweit für große Traueranteilnahme gesorgt.

An sein Wirken ist an diesem Montag in Rom, wo der einst begnadete Abwehrspieler und herausragende Freistoßschütze (Rekord zusammen mit Weltmeister Andrea Pirlo mit jeweils 28 direkt verwandelten Standards im italienischen Oberhaus) für Lazio und die Roma gespielt hatte, gedacht worden. Zudem hatte er mehrere Jahre in seinem Leben in der "Ewigen Stadt" gewohnt.

Rund 2000 Menschen waren an der Trauerfeier für den 1969 im damaligen Jugoslawien und zuletzt zwischen 2019 und 2022 als serbischer Trainer beim FC Bologna aktiven Mihajlovic beteiligt. An der Zeremonie in der Basilika Santa Maria degli Angeli nahmen Fußballer, Coaches und Manager teil, darunter die komplette Mannschaft von seinem letztem Klub etwa um den ehemaligen Bremer Marko Arnautovic. Der Sarg wurde neben eben jenem Arnautovic unter anderem auch von Italiens Nationaltrainer Roberto Mancini, der lange mit "Miha" zusammengespielt hatte, und vom einstigen Lazio-Star Dejan Stankovic aus der Kirche getragen.

Anwesend waren auch Roma-Ikone Francesco Totti, der aktuelle Napoli-Coach Luciano Spalletti oder Spieler von Roter Stern Belgrad und der serbischen Nationalmannschaft sowie die Spitze des italienischen Fußballverbands und Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri.

Kannte Sinisa Mihajlovic aus gemeinsamen Tagen - und trug dessen Sarg mit: Nationaltrainer Roberto Mancini. IMAGO/ZUMA Wire

"Ciao Sinisa uno di noi" (Ciao Sinisa, du bist einer von uns) stand auf einem Banner. Vor der Kirche versammelte Laziali und andere Tifosi zündeten zu Mihajlovics Ehren Rauchbomben in den Vereinsfarben der Biancocelesti - weiß uns himmelblau.

Viele Stationen, viele Titel

Gespielt hatte Mihajlovic einst neben Belgrad und den beiden römischen Klubs auch für Sampdoria Genua sowie Inter (insgesamt 315 Serie-A-Partien). Vier Meisterschaften (zwei für Lazio, zwei für Mailand), der Gewinn des Europapokals der Landesmeister mit Roter Stern (1991) oder auch der Triumph im UEFA Cup 1999 verzieren das Wirken des nur 53 Jahre alt gewordenen Mannes ebenso wie die Trainerstationen in Florenz, bei Milan oder auch bei der serbischen Nationalmannschaft.

Im September war der in den Monaten zuvor schon mehrmals aufgrund von Behandlungen fehlende Mihajlovic dann als Trainer von Bologna entlassen worden. Im Juli 2019 hatte er während einer Pressekonferenz bekanntgegeben, dass er an Leukämie erkrankt war, seinen Beruf verfolgte "Miha" aber noch längere Zeit weiter. Er starb schließlich am vergangenen Freitag an der Blutkrebs-Erkrankung, wie seine Familie mitgeteilt hatte.