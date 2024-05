Bevorstehender Müller-Abschied: Schalke schnappt sich Torwart Hoffmann

Der FC Schalke 04 wird die jüngst stabile Nummer 1 Marius Müller verlieren. Deswegen sicherten sich die Königsblauen nun die Dienste eines neuen Torwarts. Dieser kommt von der direkten Zweitliga-Konkurrenz.

Marius Müller war ein klarer Lichtblick der jüngsten Schalke-Saison. Im teils zähen Abstiegskampf des Bundesliga-Absteigers mit vorzeitigem Ligaverbleib am drittletzten Spieltag hatte sich der 30-jährige Schlussmann mit starken Auftritten zu einem Leistungsträger aufgeschwungen (kicker-Notenschnitt von 2,79) - und nun laut kicker-Informationen eine Vertragsverlängerung ausgeschlagen.

Sein mögliches neues Ziel? Das deutsche Oberhaus und speziell der interessierte VfL Wolfsburg. Heißt im Umkehrschluss: Die Suche nach einem neuen Nachfolger musste von den Gelsenkirchenern forciert werden - und führte nun zu einem Deal mit einem Braunschweiger. Ron-Thorben Hoffmann soll in Müllers Fußstapfen treten. Am Freitag gaben die Königsblauen den Vertragsabschluss mit Hoffmann bis Juni 2027 bekannt.

"Mit Ron-Thorben gewinnen wir einen sehr reaktionsschnellen und athletischen Torwart", sagt S04-Sportdirektor Marc Wilmots. "Ihn zeichnet ein auffällig gutes Umschalten nach abgefangenen Bällen sowie mutiges Agieren bei der Raumverteidigung von hohen Bällen aus." Zudem habe Hoffmann in der vergangenen Saison "unter schwierigen Umständen überdurchschnittlich gut performt".

Hoffmann hatte in Braunschweig nicht verlängert

Der 25-jährige gebürtige Rostocker war über die Ausbildungsstationen Hansa, Hertha BSC und RB Leipzig 2015 beim FC Bayern München gelandet und hatte sich dort über zahlreiche Auftritte in der zweiten Mannschaft sowie bei einer Leihe zum englischen Klub AFC Sunderland auf den Zettel von Eintracht Braunschweig gespielt.

Seit seinem Wechsel 2022 zu den Löwen absolvierte Hoffmann nun 45 Zweitliga-Partien und war gerade in dieser Spielzeit mit 33 Auftritten (kicker-Notenschnitt von 2,88) ein Garant für den knapp erreichten Klassenerhalt nach schwacher Hinrunde. Seinen auslaufenden Vertrag in Niedersachsen hatte Hoffmann daraufhin trotz eines Wohlfühl-Bekenntnisses ("Ich weiß es sehr zu schätzen, was ich hier habe - ich hoffe, dass wir eine gute Lösung für alle finden") aber nicht verlängert, weswegen nun Schalke ablösefrei zuschlagen konnte.

"Ich habe meine Entscheidung ganz bewusst getroffen, weil ich davon überzeugt bin, dass Schalke der richtige Verein für mich ist", sagt Hoffmann selbst: "In den Gesprächen haben mir die Verantwortlichen genau aufgezeigt, was sie sich von mir versprechen."