"Beträchtlicher Sachschaden": Einbruch ins Gütersloher Ohlendorf Stadion

Donnerstagnacht haben sich bisher unbekannte Täter Zugang zum Ohlendorf Stadion im Heidewald verschafft. Die Einbrecher scheiterten jedoch beim Versuch, ins neue Sportheim des FC Gütersloh vorzurücken. Zwar wurde nichts gestohlen, dennoch entstand ein beträchtlicher Sachschaden.

Die Täter scheiterten beim Versuch, ins neue Gütersloher Sportheim zu gelangen an der Terrassentür. Helmut Delker

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben sich bisher unbekannte Personen illegal Zutritt zum Gütersloher Ohlendorf Stadion im Heidewald verschafft. "Die Täter brachen in die Räume unterhalb der Tribüne ein", berichtet der FC Gütersloh. Der Versuch, ins neue Sportheim vorzudringen, scheiterte jedoch an einer Terrassentür.

Keine Wertgegenstände

"Der Einbruchsversuch ist schon sehr verwunderlich, da im Stadion keinerlei Bargeld oder andere Wertgegenstände deponiert sind", heißt es in einer Meldung des Vereins. Hinzukomme, dass im Sportheim eine Alarmanlage installiert sei und die Täter, hätten sie die Tür überwunden, durch diese gestoppt worden wären. Gestohlen wurde nach derzeitigem Stand der Polizei nichts. Jedoch entstand ein "beträchtlicher Sachschaden", so die Gütersloher. Polizei und Verein bitten nun um Mithilfe durch mögliche Zeugen.