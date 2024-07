Betis holt Llorente aus Leeds

Real Betis hat seinen Kader am Dienstag mit Diego Llorente (30) verstärkt. Der Verteidiger, der in den vergangen beiden Saisons an die AS Rom ausgeliehen war, unterschreibt in Andalusien einen Vierjahresvertrag bis 30. Juni 2028. Betis zahlt eine kolportierte Ablöse von etwas mehr als drei Millionen Euro.