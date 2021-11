Besuch vom Sohn aus Kanada: Palsson verzichtet auf Länderspiele

Sechs Schalker sind in der Länderspielpause unterwegs. Victor Palsson dagegen hat einen guten Grund, nicht zu verreisen.

Mit dick eingepacktem Fuß stand Victor Palsson nach der Schalker 2:4-Niederlage gegen seinen Ex-Klub SV Darmstadt 98 im Bauch der Arena. "Nicht so schlimm", sei die Verletzung aber, versicherte der Abräumer: "Nur ein Schlag."

Dass der 30-Jährige nicht zur isländischen Nationalmannschaft reist, hat mit der Blessur allerdings nichts zu tun.

"Ich habe gesagt, dass ich verzichte. Ich habe mit dem Nationaltrainer gesprochen, ich wollte hier bleiben", berichtete Palsson und verriet den Grund: "Mein Sohn wohnt in Kanada, jetzt ist er aber gerade bei mir. Da will ich nicht zehn Tage wegreisen und Zeit mit meinem Sohn verpassen. Ich sehe ihn nicht so oft."

Auch ohne Palsson sind aber immerhin sechs Schalker auf Länderspielreisen: Malick Thiaw (U 21) und Mehmet Aydin (U 20) mit deutschen Juniorenteams, Yaroslav Mikhailov mit der russischen U 19, Darko Churlinov weilt bei der nordmazedonischen Auswahl, Blendi Idrizi bei der kosovarischen. Den weitesten Weg hat wieder einmal Ko Itakura, der für Japan in Vietnam und Oman antritt.