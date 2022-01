Bestwert für James - DeRozan trifft mit der Schlusssirene

Der ehemalige Basketball-Bundestrainer Chris Fleming bleibt mit den Chicago Bulls in der NBA weiter ungeschlagen und hat den Serienmeister der 90er Jahre an die Spitze der Eastern Conference geführt. Lakers-Star LeBron James stellte an Silvester einen persönlichen Saisonbestwert auf.

Spielte an Silvester groß auf: Lakers-Star LeBron James (mi.). Getty Images