Bestwert für Dorsch - und dennoch unter dem Schnitt

Seit dem Trainerwechsel zu Jess Thorup steht Niklas Dorsch beim FC Augsburg wieder in der Startelf. Zuletzt gegen Hoffenheim bewies er ansteigende Form.

Während Abwehr-Neuzugang Japhet Tanganga nach langer Verletzungspause seine ersten 45 Minuten im FCA-Trikot sammelte, Masaya Okugawa sich schon wieder verletzte und der zuletzt wenig berücksichtige Dion Beljo beim 5:2-Testsieg gegen Jahn Regensburg dreifach traf, bekam Niklas Dorsch am Donnerstag eine Pause.

Der Sechser gehört zu den Gewinnern des Trainerwechsels, stand unter Jess Thorup in allen vier Bundesligaspielen in der Startelf. "Brutal wichtig", nennt Dorsch das Vertrauen, das der dänische Trainer ihm gibt. "Man muss sagen, dass unter ihm von mir auch schon Spiele dabei waren, die nicht das Gelbe vom Ei waren, er mir trotzdem das Gefühl gibt, dass er an mich glaubt. Nach der langen Zeit ist es genau das, was ich brauche. Er stärkt mir den Rücken, gibt mir Selbstbewusstsein."

Zur Erklärung: Dorsch kämpft immer noch mit den Spätfolgen seiner beiden Mittelfuß-Frakturen, hat bislang noch nicht die Form erreicht, die er unter anderem hatte, als er 2021 mit der U 21 Europameister wurde. "Man sagt immer, man braucht so lange, wie man ausgefallen ist. Ich merke, dass es dauert, wieder ans absolute Maximum zu kommen, ich aber auf einem guten Weg bin."

Das 1:1 gegen Hoffenheim bedeutete für Dorsch diesbezüglich einen weiteren Fortschritt. "Ich habe mich vor und während des Spiels zum ersten Mal richtig gut gefühlt, war läuferisch wieder auf dem Niveau, mit dem man als Sechser zufrieden sein kann." Belegen die Daten dies? Dorsch lief gegen Hoffenheim 11,58 Kilometer, Saisonbestwert für den 25-Jährigen und erst die zweite Partie über elf Kilometer in dieser Spielzeit. Am zweiten Spieltag, dem 1:3 beim FC Bayern, waren es 11,1 Kilometer.

Thorup wird ihm weiter vertrauen

Im Ligavergleich steht Dorsch damit allerdings für seine Position eher unterdurchschnittlich da. Hoffenheims Grischa Prömel lief zum Beispiel bereits sechs Mal über 13 Kilometer. Dorschs neuer Bestwert wurde 2023/24 schon 190-Mal überboten. Diese Zahlen belegen das Steigerungspotenzial, das man Dorsch aber mit noch mehr Fitness und Spielpraxis durchaus zutrauen darf. Thorup wird ihm weiter vertrauen, den er von der kurzen gemeinsamen Zeit bei KAA Gent 2020 kennt. "Wir haben uns hier wiedergetroffen, sprechen die gleiche Sprache, wenn es um Fußball geht. Er zeigt mir nach jedem Spiel in der Einzelanalyse auf, was ich besser machen kann, das tut mir gut", sagt Dorsch.