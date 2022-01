Bestseller 2021: FIFA 22 dominiert den PlayStation Store

Sony hat die Download-Ranglisten des Jahres 2021 für den PlayStation Store veröffentlicht: FIFA 22 dominierte in Europa auf beiden Konsolen-Generationen.

Selbst für die eingefleischte FIFA-Community gleicht die Beziehung zu ihrem Lieblingsspiel oftmals eher einer Hassliebe, die Kritik an EA SPORTS und der Fußball-Simulation ist gerade von ihren größten Repräsentanten meist am schärfsten. Dem Erfolg der Reihe tat dieses zwiespältige Verhältnis allerdings auch 2021 keinen Abbruch.

Sony hat am unlängst neue Ranglisten für den PlayStation Store veröffentlicht, aufgelistet sind die Spiele mit den meisten Downloads im vergangenen Jahr. In Europa belegt FIFA 22 den ersten Platz - und zwar sowohl für die PlayStation 4 als auch für die PlayStation 5. Wie groß der Vorsprung jeweils ist, geht aus den Charts aufgrund fehlender Werte derweil nicht hervor.

FIFA 22 in Nordamerika kein Top 10-Titel

Selbst FIFA 21 belegt auf der PlayStation 5 noch den dritten und auf der PlayStation 4 den vierten Rang, jeweils noch vor allen anderen Sport-Simulationen.

An der neuen Sony-Konsole folgt F1 2021 auf dem elften Platz, auf der Konsole der vergangenen Generation liegt The Crew 2 an sechster Stelle - bei beiden handelt es sich um Rennspiele.

Anders stellen sich die Verhältnisse in den Vereinigten Staaten und Kanada dar, wo der Fußball als Sportart keine Vormachtstellung genießt. An der PlayStation 5 regiert dort NBA 2K22, an der PlayStation 4 verzeichnet Grand Theft Auto V die meisten Downloads - FIFA 22 rangiert nur auf den Plätzen 12 respektive 13.

Erst seit Oktober weltweit auf dem Markt

Beeindruckend ist die Dominanz von FIFA 22 in Europa vor allem angesichts des späten Release-Zeitpunkts: Der neue Ableger feierte seine weltweite Premiere erst am 1. Oktober und hatte demnach lediglich drei Monate, um sich an die Spitze zu schieben. Viele andere Titel der Top 20 wurden deutlich früher in 2021 oder schon vor Jahresbeginn veröffentlicht.

Weitere Gaming News und alles aus der Welt des eSport gibt es auf EarlyGame.