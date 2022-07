Bestmarke schon übertroffen: Frauen-EM bricht TV-Rekorde

Die Europameisterschaft der Frauen in England bricht weiterhin alle Zuschauerrekorde: Wie die UEFA mitteilte, verfolgten bereits jetzt mehr Fans das Turnier von zuhause aus als jemals eine Frauen-EM zuvor. In den Stadien zeichnet sich ein ähnliches Bild ab.

Die Europameisterschaft der Frauen in England bricht jegliche Zuschauerrekorde. IMAGO/Sports Press Photo

Wie die UEFA am Dienstag bekanntgab, saßen im Vergleich zur vorangegangenen Europameisterschaft in den Niederlanden 2019 58 % mehr Fans vor den TV-Geräten, um den Kampf um die europäische Fußball-Krone bei den Frauen live mitzuerleben. Der vorherige Rekord von 164 Millionen Gesamt-Zuschauern ist bereits nach dem Viertelfinale übertroffen. Besonders erfreulich sei es, dass auch neutrale Zuschauer, die keine bestimmte Nation unterstützen, die EM live verfolgen.

"Diese hervorragenden TV-Zuschauerzahlen zeigen die enorme Strahlkraft des Turniers sowie die starke Entwicklung des Frauenfußballs in den vergangenen Jahren", sagte UEFA-Marketingdirektor Guy-Laurent Epstein. Doch nicht nur im Fernsehen erreicht das diesjährige Turnier unbekannte Höhen, in den sozialen Medien verzeichnete die Europameisterschaft einen Rekord an Interaktionen.

Auch vor Ort ist der Anstieg der Popularität des Frauenfußballs leicht zu erkennen, bereits vor den letzten Gruppenspielen kamen mehr Zuschauer in die Arenen als je zuvor, für das Endspiel in Wembley sind bereits alle 90.000 Tickets verkauft.