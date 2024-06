Bestleistung im Weitsprung und besser als in München: Titelverteidiger Kaul im Zehnkampf zunächst Zwölfter

Beim EM-Zehnkampf ist erst einmal Manuel Eitel der beste der vier Deutschen. Niklas Kaul liegt noch außerhalb der Top Ten, liegt aber auf Kurs.

Nach drei Disziplinen belegt Titelverteidiger Niklas Kaul beim Europameisterschafts-Zehnkampf in Rom Platz zwölf. Der Leichtathlet aus Mainz sammelte bislang über 100 Meter, im Weitsprung und im Kugelstoßen insgesamt 2502 Punkte, im weiteren Tagesverlauf folgen noch der Hochsprung und die 400 Meter.

Insbesondere die persönliche Bestleistung von 7,44 m im Weitsprung sowie 15,10 m im Kugelstoßen waren sehr zufriedenstellend für Kaul, der seine Stärken am zweiten Tag besitzt. Mit 11,34 Sekunden über 100 m hatte er für sein Leistungsvermögen solide vorgelegt.

Besser unterwegs als in München und Doha

Für Kaul ist es in diesem Jahr der erste komplette Zehnkampf. Er hatte den Auftakttag vor dem Start in Rom als Wundertüte bezeichnet. 2022 in München hatte der Ex-Weltmeister eine sensationelle Aufholjagd am zweiten Tag hingelegt, damals verbuchte er nach drei Disziplinen 55 Punkte weniger als nun in Italien. Auch bei seinem WM-Triumph in Doha 2019, dem bislang besten Zehnkampf seiner Karriere, war er zu diesem Zeitpunkt etwas schwächer unterwegs (46 Punkte weniger).

Gletty liegt vorn

Bester Deutscher ist bisher Manuel Eitel als Fünfter und nach einem starken Kugelstoßen (15,25m) mit 2642 Punkten, Felix Wolter ist Zehnter mit 2566 Punkten und Tim Nowak 17. mit 2461 Zählern. In Führung liegt zunächst der Franzose Makenson Gletty mit 2788 Punkten vor dem Esten Johannes Erm (2779) und Markus Rooth aus Norwegen (2754).