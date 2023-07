"Bestgehütetes Geheimnis der Bundesliga": Bayer Leverkusen reagiert auf Trikot-Leak

Zwei Tage nach dem ungewollten Leak im EA-SPORTS-FC-24-Trailer hat Bayer Leverkusen sein neues Heimtrikot vorgestellt. Den Lapsus des Spiele-Entwicklers nahm die Werkself ironisch auf.

Der erste Trailer zu EA SPORTS FC 24 ist in aller Munde. Zum einen hagelt es Kritik aufgrund der Grafik, zum anderen sorgte das Video für einen ungewollten Leak. Denn zu sehen ist das neue Heimtrikot von Bayer Leverkusen. Das war zu diesem Zeitpunkt noch unter Verschluss gehalten.

Ankündigung wird zur Belustigung

Mittlerweile hat der Europa-League-Teilnehmer nachgezogen und auch auf den Lapsus von EA SPORTS reagiert. "Das bestgehütete Geheimnis der Bundesliga. Unser neues Heimtrikot!", läutete der Verein die Präsentation mit einer Portion Ironie auf Twitter ein.

Rund 24 Stunden zuvor veröffentlichte die Werkself einen kurzen Clip, der um die anstehende Enthüllung einen Hype auslösen sollte. Zu sehen ist, wie mit einer Vorlage und roter Farbe ein rotes Kreuz auf unterschiedliche Gehwege gesprüht wird. Anschließend wird das Datum der Bekanntgabe eingeblendet.

Was Rätsel aufgeben sollte, wurde letztlich zur Belustigung vieler Anhänger. Bezüglich der Szenen aus dem EA-SPORTS-FC-24-Trailer fragten viele ironisch, wie das neue Shirt wohl aussehen würde. An und für sich hätte es durchaus Restzweifel an der Echtheit des vorab gezeigten Trikots geben können, aber ein älteres Statement des Klubs beseitigte diese prompt.

Das Bayer-Kreuz im Fokus

Der Bundesligist teilte mit, dass man "das Kreuz als ureigenes, weltweit bekanntes Markenzeichen künftig noch stärker in den Fokus rücken" möchte. Das Bayer-Kreuz sei "ein weithin sichtbares, leuchtendes Symbol und Wahrzeichen nicht nur für das Werk, sondern auch für unsere Tradition als Fußballverein in dieser Stadt. Seit jeher wird das Kreuz auf der Brust und im Herzen getragen. Dieses Symbol verbindet alle, die es mit Bayer 04 halten".

Wann die Werkself virtuell damit auflaufen und wie es Ingame aussehen wird, ist noch ungewiss. Weder das Erscheinungsdatum noch die grafische Gestaltung sind bisher bekannt. Abweichungen zu den im Video gezeigten Szenen sind möglich, da es keine Spielausschnitte sind. Etwas Licht ins Dunkel könnte jedoch ein erster Gameplay-Trailer bringen, der am Donnerstag, den 13. Juli erscheinen soll. Zudem hat EA SPORTS zu einem Event nach Amsterdam geladen, wo die Fußball-Simulation angespielt werden kann. kicker eSport ist vor Ort und wird berichten.