"Bestes Spiel in der Gruppenphase": Was Bayern besser machte als in Frankfurt

Der FC Bayern hat in der Champions League Wiedergutmachung für das letzte Liga-Spiel in Frankfurt betrieben. Gegen Manchester United zeigte der Rekordmeister ein anderes Gesicht, was Thomas Tuchel anschließend lobte.

Alles, was beim FC Bayern am vergangenen Samstag in Frankfurt falsch lief, war am Sonntag bereits aufgearbeitet. "Wir haben es klar angesprochen", so Thomas Tuchel bei "Prime Video" am Dienstag nach dem 1:0 im Old Trafford, das als gelungene Reaktion gelten konnte. Spielerisch war es bei weitem nicht glanzvoll was der Rekordmeister gegen Manchester United anbot, für Tuchel ging es aber um etwas anderes.

"Wir waren nicht unter Ergebnisdruck, aber der Fokus beim Warmmachen, die Gesichter in der Kabine, der Wille und der Hunger war auf einem komplett anderen Niveau als am Samstag", so der Bayern-Trainer, der am Ende sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft war - und den Erfolg auf der Insel als "unser bestes Spiel in der Gruppenphase" betitelte.

Der Sieg gegen ManUnited, für den Kingsley Coman mit seinem goldenen Treffer sorgte, war gleichzeitig die 40. ungeschlagene Gruppenpartie in der Königsklasse in Folge, ein ausgebauter Rekord der Münchner. "An der Seitenlinie hat es für uns alle Spaß gemacht. Wir haben sehr kernig und emotional gespielt", lobte Tuchel weiter. Auch Manuel Neuer erkannte an, gegen die Red Devils "die Basics wieder richtig gemacht" zu haben.

"Grundsätzlich stimmen die Bedingungen"

Vor dem Liga-Kracher gegen Stuttgart am Sonntag (19.30 Uhr) ist die Bayern-Welt somit wieder einigermaßen in Ordnung. In der Champions League wünscht man sich beim FCB nun ein machbares Achtelfinal-Duell, am kommenden Montag wird ausgelost. Natürlich soll es wegen der hohen Ansprüche noch viel weiter gehen, "ab dem Viertelfinale kann jeder das Turnier gewinnen", meinte Tuchel.

Dass es auch für den FC Bayern im Bereich des Möglichen ist, steht für Neuer außer Frage. "Grundsätzlich stimmen die Bedingungen. Es liegt an uns, was wir daraus machen", so Münchens Schlussmann, der am Dienstagabend sein 700. Pflichtspiel auf Vereinsebene absolvierte - und, anders als in Frankfurt, ohne Gegentor blieb.