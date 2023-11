"Bestes Spiel der Saison" ohne Bellingham

Real Madrid hat zum ersten Mal in dieser Saison fünf Tore geschossen - ohne Jude Bellingham. Dass ausgerechnet in seiner Abwesenheit Vinicius Junior und Rodrygo groß aufspielten, hatte aber eher andere Gründe.

Plötzlich musste Real Madrid liefern, das nicht einmal vom FC Barcelona unter Druck gesetzt worden war. Sondern von Überraschungs-Tabellenführer FC Girona, der bei Rayo Vallecano, dem im Bernabeu ein Punktgewinn gelungen war, einen 0:1-Rückstand umbog und an der Tabellenspitze vorübergehend fünf Punkte davonzog.

Nun sind es wieder zwei Zähler, weil Real im Traditionsduell mit dem FC Valencia nichts hat anbrennen lassen. Das wäre zwar durchaus möglich gewesen, weil Hugo Duro, der vor ein paar Jahren noch für die zweite Mannschaft der Blancos auf Torejagd gegangen war, schon früh mehrere gute Chancen ausließ. Doch das darf man sich gegen Real nicht erlauben, das sich vor dem Tor erneut ziemlich effizient präsentierte.

Ancelotti über Vinicius und Rodrygo: "Sie sind zurück"

Begonnen hatte der Rekordmeister damit schon nach drei Minuten mit einem sehenswerten 16-Meter-Schuss von Kapitän Daniel Carvajal, anschließend schnürte das brasilianische Sturmduo Vinicius Junior und Rodrygo, das zuletzt formschwankend aufgetreten war, je einen Doppelpack. "Man könnte sagen, sie sind zurück", frohlockte Trainer Carlo Ancelotti nach dem Spiel, "beide waren auf ihrem besten Niveau".

Der 64 Jahre alte Italiener hatte sogar "unser bestes Spiel" der Saison gesehen, in dem ausgerechnet Leistungsträger Jude Bellingham nur Zuschauer gewesen war. Der Engländer laboriert an einer im Rayo-Spiel erlittenen Schulterverletzung, die ihn am Samstagabend unpässlich machte. Bellingham sah sich das Spektakel von der Tribüne aus an - in Richtung Schlusspfiff wartete er mit anderen nicht einsatzfähigen Spielern wie dem gesperrten Antonio Rüdiger im Kabinengang, um zu gratulieren.

Dass man den ersten Auftritt in dieser Saison mit fünf erzielten Toren, die bisher beste Leistung von Vinicius Junior und Rodrygo, nicht unbedingt mit der Abwesenheit des omnipräsenten Bellingham in Verbindung bringen muss, erklärte Ancelotti offen: "Valencia hat heute nicht sein bestes Niveau gezeigt."

Die hohe Verteidigungslinie von "Los Che", gepaart mit mehreren von Real bestraften fatalen Fehlpässen, machte den flinken Madrilenen tatsächlich sehr leichtes Spiel. In dieser Partie hätte sicherlich auch Bellingham Spaß gehabt, der um seinen Stammplatz nicht fürchten muss: Ersatz-Zehner Brahim Diaz zeigte eine überschaubare Leistung.