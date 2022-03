Bestes Saisonergebnis: Schmid wird Dritter in Johannesburg

Matthias Schmid hat seine beste Saisonplatzierung auf der DP World Tour geschafft. Martin Kaymer konnte auf der PGA-Tour nicht von einem verheißungsvollen Start profitieren.

Matthias Schmid in Johannesburg. Getty Images

Matthias Schmid hat seine beste Saisonplatzierung auf der DP World Tour geschafft. Der 24-jährige Regensburger benötigte für die vier Runden der Steyn City Championship im südafrikanischen Johannesburg insgesamt 269 Schläge und beendete das Turnier am Sonntag auf dem geteilten dritten Rang.

Den Sieg bei der mit 1,5 Millionen US-Dollar dotierten Veranstaltung holte der Südafrikaner Shaun Norris. Der 39-Jährige setzte sich mit 263 Schlägen vor seinem Landsmann Dean Burmester (266 Schläge) durch und feierte seinen ersten Sieg überhaupt auf der ehemaligen European Tour. Den dritten Platz teilte sich Schmid mit Oliver Bekker aus Südafrika. Besser war Schmid, der in der Weltrangliste von 265 auf 208 kletterte, nur bei den Dutch Open im vergangenen September als Zweiter gewesen.

Der deutsche Olympia-Starter Hurly Long benötigte als geteilter 21. auf dem Par-72-Kurs 274 Schläge. Der Mannheimer Yannik Paul (277) landete auf Rang 37.

Kaymer rutscht ab

Der frühere Weltranglistenerste Martin Kaymer hat auf der US-Tour in Palm Harbor/Florida trotz verheißungsvollen Beginns eine Spitzenplatzierung klar verpasst. Der 37-Jährige aus Mettmann beendete das mit 7,8 Millionen Dollar dotierte Turnier mit 13 Schlägen Rückstand auf Sieger Sam Burns (USA/267) auf Rang 48. Kaymer hatte nach den ersten beiden Runden noch auf dem zehnten Platz gelegen. Stephan Jäger scheiterte am Cut.

US-PGA-Tour in Palm Harbor/Florida (7,8 Mio. US-Dollar, Par 71), Endstand nach 5 Runden

1. Sam Burns (USA) 267 Schläge/n. Stechen über 2 Löcher (64+67+67+69); 2. Davis Riley (USA) 267 (65+68+62+72); 3. Matthew Nesmith (USA) 268 (67+61+69+71); Justin Thomas (USA) 268 (66+66+66+70); 5. Matthew Fitzpatrick (England) 270 (67+68+67+68); Brian Harman (USA) 270 (67+67+68+68); 7. Stewart Cink (USA) 272 (67+68+69+68); Kevin Streelman (USA) 272 (67+69+68+68); Robert Streb (USA) 272 (68+69+65+70); Adam Hadwin (Kanada) 272 (64+66+70+72); Sahith Theegala (USA) 272 (67+71+67+67); ... 48. Martin Kaymer (Mettmann) 280 (69+66+74+71); Stephan Jäger (München) 144 (76+68)



Europa-Tour, Turnier in Johannesburg/Südafrika (1,5 Millionen Dollar), Endstand nach vier Runden (Par 72)

1. Shaun Norris 263 Schläge (64+62+67+70), 2. Dean Burmester (beide Südafrika) 266 (66+65+66+69), 3. Matti Schmid (Herzogenaurach) 269 (69+65+64+71) und Oliver Bekker (Südafrika) 269 (69+65+64+71), ... 21. u.a. Hurly Long (St. Leon-Rot) 274 (70+67+69+69), ... 37. u.a. Yannik Paul (Viernheim) 277 (69+69+69+70) - am Cut gescheitert: u.a. Maximilian Kieffer (Düsseldorf), Marcel Schneider (Pleidelsheim)

Weltrangliste vom 21. März 2022

1. (1.) Jon Rahm (Spanien) 8,1889 Durchschnittspunkte, 2. (2.) Collin Morikawa (USA) 7,7844, 3. (3.) Viktor Hovland (Dänemark) 7,5853, 4. (4.) Patrick Cantlay (USA) 7,0705, 5. (5.) Scottie Scheffler (USA) 6,9612, 6. (6.) Cameron Smith (USA) 6,8597, 7. (8.) Justin Thomas (USA) 5,7348, 8. (7.) Rory McIlroy (Nordirland) 5,7248, 9. (9.) Xander Schauffele (USA) 5,4466, 10. (17.) Sam Burns (USA) 5,2930, ... 151. (152.) Martin Kaymer (Mettmann) 1,1068, ... 170. (168.) Stephan Jäger (München) 0,9978, ... 206. (203.) Marcel Siem (Ratingen) 0,8362, ... 207. (208.) Hurly Long (St. Leon-Rot) 0,8345, ... 208. (265.) Matthias Schmid (Maxhütte-Haidhof) 0,8329, ... 212. (201.) Marcel Schneider (Pleidelsheim) 0,8211, ... 284. (271.) Maximilian Kieffer (Düsseldorf) 0,6404, ... 297. (296.) Alexander Knappe (Brilon) 0,6014, ... 312. (310.) Yannik Paul (Viernheim) 0,5566, ... 917. (895.) Tiger Woods (USA) 0,0873