Bestes Ergebnis für Wienand - Grossman makellos zum Sieg

DAV-Speedkletterin Franziska Ritter musste sich gegen die dominierende Aleksandra Miroslaw in Salt Lake City geschlagen geben. Roxana Wienand holte im Bouldern ihr bestes Ergebnis, Natalia Grossman siegte.

Makelloser Auftritt in Salt Lake City: Natalia Grossman. IFSC

Franziska Ritter zog als 16. ins Finale beim Speed-Weltcup in Salt Lake City ein und musste sich folglich mit der schnellsten Kletterin der Qualifikation auseinandersetzen. Wenig überraschend war dies die Polin Aleksandra Miroslaw, die mit einer Zeit von 6,422 Sekunden für die 15 Meter hohe Wand die Bestzeit hingelegt hatte.

Im Achtelfinale zwischen Ritter und der Weltrekordhalterin (6,25 Sekunden) kam die 20-jährige aus Wuppertal nach 7,67 Sekunden oben an und musste sich nach diesem K.o.-Duell verabschieden.

Miroslaw zog dann weiter ihre Kreise und gewann auch den finalen Run gegen die Indonesierin Desak Made Rita Kusuma Dewi. Für die 29-Jährige aus Lublin war es der achte Erfolg bei den zurückliegenden acht Speed-Weltcups - in Salt Lake City steht sie nun bei vier Triumphen.

Bouldern: Grossman siegt, Wienand landet auf Platz 11

Beim Boulder-Weltcup der Frauen sicherte sich die US-Amerikanerin Natalia Grossmann den Titel vor Oriane Bertone aus Frankreich und Brooke Raboutou (USA). Grossman legte im Finale einen makellosen Wettkampf hin, löste alle vier Boulderprobleme und distanzierte damit ihre Kontrahentinnen deutlich. Bertone und Raboutou schafften jeweils nur zwei Tops.

Landete auf Platz 11: Roxana Wienand. IFSC

Ins Halbfinale der besten 20 Boulderinnen zog die Roxana Wienand aus Aschaffenburg ein. Mit einem Top und vier Zonen verpasste die 22-Jährige als Elftplatzierte das Finale der besten Sechs. Dennoch war es für Wienand das bisher beste Boulder-Ergebnis im Weltcup.

Hannah Meul, die bei den ersten beiden Boulder-Weltcups dieser Saison in Hachioji (Platz 2) und Seoul (Platz 7) starke Ergebnisse einfuhr, sagte die Reise nach Utah kurzfristig ab, um sich für die anstehenden Weltcups in Europa fit zu machen. Der erste hiervon steigt Anfang Juni in Prag.