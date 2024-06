"Bester Spieler der EM": So gut ist Calafiori in FC 24

Mit seiner Vorarbeit ebnete Riccardo Calafiori Italiens Weg zum 1:1 gegen Kroatien und ins EM-Achtelfinale. Der Fokus richtete sich anschließend auf den 22-Jährigen - sicherlich auch in FC 24. Lohnt sich dort ein Transfer?

So gut ist Calafiori in FC 24. kicker eSport

Es waren die letzten Augenblicke zwischen Kroatien und Italien. Einen 0:1-Rückstand galt es für die Squadra Azzurra aufzuholen, um sicher als Gruppenzweiter ins EM-Achtelfinale einzuziehen. Beim buchstäblich letzten Angriff übernahm Riccardo Calafiori Verantwortung und lief mit großen Schritten in Richtung Strafraum der Kroaten. Gleich mehrere Verteidiger zog er auf sich und spielte noch im Fallen den Ball punktgenau auf die halblinke Seite. Für Mattia Zaccagni war der Rest Formsache - 1:1.

Entsprechend stand auch weniger Zaccagni, sondern Verteidiger Calafiori nach Schlusspfiff im Rampenlicht. "Bester Spieler der EM", urteilte Christoph Kramer im ZDF und schilderte, dass er als Funktionär eines Top-Teams den 22-Jährigen ohne große Überlegungen verpflichten würde. Besonders das Gespür für die richtige Handlung im Spiel hob Kramer hervor. Sicherlich dürfte dem Profi des FC Bologna nun noch mehr Aufmerksamkeit der Scouts geschenkt werden - sowohl im echten als auch virtuellen Fußball. Kann Calafiori auch in EA SPORTS FC 24 überzeugen?

Talent zum kleinen Preis

Der gebürtige Römer wechselte erst im Sommer vom FC Basel nach Italien zurück. Schon in der Schweiz deutete Calafiori an, welche Fähigkeiten er besitzt. Allerdings bremsten ihn hier und da Verletzungen aus - weshalb sein Overall-Rating in in FC 24 noch nicht auf Top-Niveau, aber auch nicht unterdurchschnittlich ist. Mit 76 Punkten kann der Italiener bereits für einige virtuelle Mannschaften eine Sofort-Hilfe sein.

Wer zudem langfristige Karriere-Projekte im Blick hat, wäre mit dem Youngster sicherlich gut beraten. Denn das Potenzial des Defensivspielers liegt bei 85 Zählern. Ein genauerer Blick bestätigt im Spiel, was auf dem realen Grün zu sehen war: Gute Ballkontrolle (74) und gutes Passspiel (75). Vor allem physischen Ingame-Werte überzeugen - hauptsächlich die Stärke mit 79 Punkten. Im Mentalen sind es die Aggressivität (77) und Fähigkeit, Pässe abzufangen (74). Einziger kleiner Haken stellt das Tempo dar. Das ist im Vergleich zu seiner Gesamtbewertung eher enttäuschend, allen voran die Beschleunigung (69). Die Sprintgeschwindigkeit liegt zwar auch unterhalb des Overall-Ratings, aber weniger deutlich (73).

Dass die Gesamtbewertung nicht bereits über 80 liegt, hat im Wesentlichen einen Vorteil: den Preis. Auf etwa 15,5 Millionen Euro wird der Marktwert taxiert; auf dem virtuellen Gehaltsscheck stehen 20.000 Euro pro Woche. Erneut ein einziger Haken: Da Calafiori im Sommer 2023 erst zu Bologna kam, könnt ihr den Verteidiger nicht sofort verpflichten. Daher ist es durchaus möglich, dass er sich vor einem Transfer-Anlauf bereits weiterentwickelt hat, wodurch die Ablöse steigt. Austricksen könnt ihr FC 24 durch eine Leihe mit anschließender Kaufoption - sofern der Verein das Angebot annimmt.