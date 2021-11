"Bester Mann auf dem Feld": Muroya sofort wieder mittendrin

Nur wenig Zeit blieb nach der Rückkehr von der Länderspielreise mit Japan, um sich auf die Aufgabe in der 2. Liga mit Hannover vorzubereiten. Sei Muroya löste sie beim 0:0 gegen Paderborn mit Bravour.

Zurück in Hannover, sofort bei der Sache: Sei Muroya im Zweikampf mit Paderborns Jamilu Collins. imago images/Joachim Sielski

Seine Leistung rang sogar dem Gästetrainer ein großes Lob ab. "Für mich war er der beste Mann auf dem Feld", gestand Paderborns Lukas Kwasniok zu Sei Muroya ein. Den gegnerischen Top-Torjäger Sven Michel, der mit seinen zwölf Treffern immerhin schon deren zwei mehr auf dem Konto hat als die gesamte 96-Mannschaft, nahm Muroya nahezu komplett aus dem Spiel, rieb sich defensiv in zahlreichen Zweikämpfen (insgesamt gewann er davon 73 Prozent) auf und setzte zudem offensiv Akzente. Pech für den Hannoveraner: In der 15. Minute klärte SC-Verteidiger Robin Yalcin für den bereits geschlagenen Keeper Jannik Huth einen Muroya-Schuss kurz vor der Torlinie.

Börner flog mit Rot, Franke musste verletzt raus

"Wir haben die Laufwege von Sven Michel sehr gut verteidigt", befand auch 96-Coach Jan Zimmermann, der Muroya zudem gut von seinem Nebenmann unterstützt sah. "Marcel Franke ist rechtzeitig abgekippt, Muroya hat ihn abgesichert. Gerade in der Offensive hat er viel angekurbelt und dabei die Achillesferse von Michel ausgenutzt. Beide Außenverteidiger sind häufig in aussichtsreiche Situationen gekommen, die wir dann nicht so richtig gut zu Ende gespielt haben. Aber ich glaube, unsere Viererkette hat richtig gut verteidigt."

Während die Niedersachsen im Zentrum die nötigen Umstellungen (Julian Börner flog mit Roter Karte nach vermeintlicher Notbremse vom Platz, Franke musste mit muskulären Problemen vorzeitig passen) im zweiten Durchgang wegsteckten und ohne Gegentor blieben, stach Sei Muroya mit Bravour aus dem Verbund heraus, war gegen Paderborn schnell wieder mittendrin im Zweitligageschehen. Kurz zuvor erst war er von einer Länderspielreise mit der japanischen Nationalmannschaft, für die er in der asiatischen WM-Qualifikation beim 1:0-Sieg in Vietnam zum Einsatz gekommen war, zurückgekehrt.