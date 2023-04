Bester Kader aller Zeiten? Blanker Unsinn!

Das sportliche Wunder ist wie erwartet ausgeblieben, die 0:3-Hypothek aus dem Hinspiel erwies sich als zu groß. Mit dem 1:1 gegen Manchester City endet die Champions-League-Saison des FC Bayern, zum dritten Mal in Serie im Viertelfinale und erneut vorzeitig.

Ein Kommentar von Frank Linkesch

Natürlich ist es keine Schande, gegen Manchester City auszuscheiden, zumal der FC Bayern eine perfekte Gruppenphase gespielt hat und im Achtelfinale gegen Paris die Oberhand behielt. Und dennoch bedarf es grundsätzlicher Fragen nach sportlich tristen Wochen und Monaten, denn der Anspruch des deutschen Rekordmeisters lautet nun mal, europäisches Topniveau darzustellen. Mit dem dritten Viertelfinal-Aus in Serie entfernt er sich davon mehr und mehr, zumal im Vorjahr der FC Villarreal sicher keine unüberwindbare Hürde darstellte.

Das verfrühte Gerede vom besten Kader aller Zeiten hat sich als blanker Unsinn entpuppt und würde den Triple-Siegern von 2020, vor allem aber jenen von 2013 nicht im Ansatz gerecht. War der FC Bayern zwischen 2010 und 2018 fast permanent ein Dauergast im Halbfinale oder gar Finale, geht es in Wahrheit seit 2019 bergab. Der in Corona-Zeiten verdiente wie imposante Titel 2020 unter Hansi Flick bildet in der Gesamtbetrachtung die Ausnahme, nicht den Trend.

Thiago verließ den Klub nach dem Finalsieg 2020, bei David Alaba, als Fußballer und Führungsspieler wichtig, sparten die Münchner, während sie bei anderen Spielern wesentlich spendabler waren. Mittelstürmer Robert Lewandowski wurde nicht ersetzt, Manuel Neuer ist verletzt, die Flügelzange, egal in welcher Besetzung, hat nicht die Klasse wie einst der 2019 verabschiedeten Arjen Robben und Franck Ribery. Dazu gesellen sich lange Formtiefs von Spielern wie Serge Gnabry, Leon Goretzka oder Alphonso Davies, alle 2020 noch Stützen und Leistungsträger.

Vielmehr fehlt es diesem Aufgebot an einem hochkarätigen Mittelstürmer, ebenso an einem defensiv denkenden Top-Sechser, wie ihn einst Javi Martinez darstellte. Verantwortlich dafür zeichnet Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der sich für seine Einkaufspolitik feiern ließ. In Wahrheit hat von den Neuzugängen des vergangenen Sommers bislang nur Matthijs de Ligt die Erwartungen erfüllt.

Zwei Titel sind weg, nun gilt es allein die elfte Meisterschale in Serie zu retten, am besten mit eigener Stärke und nicht dank Dortmunder Schwäche. Die Frage ist, ob mit diesem Titel die Probleme übertüncht, gar unter den Teppich gekehrt würden oder trotzdem nach der Saison alles und jeder - mit Ausnahme des neuen Trainers Thomas Tuchel - auf den Prüfstand muss.

Wann wird das Wirken von Kahn und Salihamidzic in Frage gestellt?

Neben dem Kader fällt die permanente Unruhe auf, ständig dringen Interna nach außen, das urbayerische Mia-san-Mia ist ohne Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, inmitten ständiger Trainerwechsel und immer weniger Identifikationsfiguren im Kader auf der Strecke geblieben. Zu verantworten haben das in erster Linie Vorstands-Boss Oliver Kahn und Salihamidzic. Die Frage lautet, wann ihr Wirken in Frage gestellt wird, wie lange der nach wie vor mächtige Hoeneß im und mit dem Aufsichtsrat dem Treiben zuschaut. Die Karte Trainerwechsel ist schließlich bereits gespielt, auf Tuchel ruht die sportliche Hoffnung, mit mehr Zeit auch mehr aus dem Kader herauszuholen und mit den richtigen Transferwünschen frische Impulse zu setzen.

Ein Wort noch zu Manchester City: Diese Truppe beeindruckt, der Titel in der Königsklasse wäre überfällig, wohl höchstens das abgezockte Real Madrid kann Pep Guardiolas Team im Halbfinale noch stoppen, Favorit ist jedoch City. In allzu große Lobhudelei muss man aber auch hier nicht verfallen. Wer seit Guardiolas Ankunft 2016 rund eine Milliarde (!) Euro in die Mannschaft investiert hat, steht auch in der Pflicht, dies mit dem Henkelpott zu dekorieren. Am Ende wäre es ein gekaufter Titel und bei aller Fußball-Ästhetik Guardiolas der Beweis, dass Geld Tore schießt. Ganz abgesehen davon, dass weiter Ermittlungen gegen den Klub wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten laufen.